The Medium présente un nouveau personnage en vidéo

Le jeu d'aventure horrifique de Bloober Team que l'on espérait pour cette fin d'année mais qui a finalement préféré prendre un peu plus de temps - laissant pour le coup un peu de place à l'excellentissime Observer System Redux - a fait une nouvelle apparition.

The Medium nous proposera une enquête moins solitaire qu'on pouvait le penser. La protagoniste, Marianne, aura à affaire à The Maw, un esprit malin dont la voix appartient à un certain Troy Baker. Mais elle croisera également un être humain. S'il n'a pas de nom à nous donner pour le moment, on sait que ce mystérieux personnage est en quête de vengeance. Et qu'il sera incarné par un acteur polonais que les sérievores et autres accros à Netflix peuvent reconnaître. Il s'agit de Marcin Dorociński, qui a joué le rôle d'un champion d'échecs pas très causant dans Le Jeu de la Dame mais dont la carrière a démarré dans les années 90.

33% de double réalité

Profitons-en, puisque d'autres infos ont précédé cette bande-annonce : dans une interview accordée à GamingBolt, le producteur Jacek Zieba a eu l'occasion d'en dire un peu plus sur ce projet. Il a précisé qu'un tiers du jeu emploiera les mécaniques de réalité double, que l'on évoluera donc la majeure partie du temps soit dans le monde réel, soit dans le spirituel. Il a également affirmé que la durée de vie du jeu était pouvait être estimée à 8-10 heures. Vous voilà prévenus.

The Medium est attendu pour le 28 janvier prochain sur PC et Xbox Series X|S.