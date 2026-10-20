Il va y avoir du sport sur Nintendo Switch 2 ! 20 ans après le lancement de la licence sur Wii, une nouvelle génération va pouvoir secouer sa manette dans tous les sens pour prendre part à encore plus de disciplines qu’auparavant. Nintendo Switch Sports Resort sera disponible le 22 octobre, il est temps de s’échauffer.

Si Wii Sports est le jeu le plus vendu de la console éponyme, une performance largement boostée du fait qu’il était vendu avec elle, la licence s’est faite plus discrète par la suite. Pour autant, elle reste une des portes d’entrée au jeux vidéo pour les casu en même temps qu’une bouffée d’air frais pour les habitués des manettes. On attendait donc impatiemment la nouvelle déclinaison de la formule, Nintendo Switch Sports Resort, nouvelle exclu Nintendo Switch 2 de cette fin d’année 2026. Et on doit dire que manette en main, on a tout de suite retrouvé le plaisir simple du motion gaming. Cependant, la licence n’arrive toujours pas à renouer avec ce qui en faisait du premier volet un titre marquant 20 ans plus tôt. On vous explique pourquoi dans notre grand test de Nintendo Switch Sports Resort.

Nintendo Switch Sports Resort, un épisode encore plus complet

En quatre ans, Big N a visiblement tiré quelques leçons du précédent épisode de 2022. Nintendo Switch Sports Resort va en effet plus loin, avec une liste de sports au lancement bien plus conséquente. Passant du simple au double, on retrouve surtout des disciplines vues auparavant dans la licence (bowling, tennis, golf, boxe, basket, motomarine, tennis de table, tir à l’arc, hydravion et volley), mais aussi deux inédites (skateboard et bataille de pouces). Si on compte l’échauffement à la corde à sauter, on a un total de 13 sports, soit le plus gros roster à ce jour.

Plus le pouce grossit, plus on gagne de force. © AUR pour Gameblog

En plus, la sélection de Nintendo Switch Sports Resort ratisse large. On a des sports de balle, d’autres motorisés ou plus atypiques encore. Par rapport aux épisodes précédents, on perd malheureusement les sports d’escrime de Wii Sports Resort ou encore le base-ball ou le frisbee qui auraient eu leur place ici. Mais on arrive quand même à avoir des expériences suffisamment variées pour ne pas avoir de sensation de redite. Même des sports qui pourraient se ressembler comme le tennis classique et le tennis de table offrent finalement une approche différente qui nous a surpris, et dans le bon sens.

Les sports de glisse, eux, sont autant l’occasion de faire la course que d’explorer l’archipel qui abrite toutes les activités de Nintendo Switch Sports Resort, comme dans le précédent épisode. Et pour le coup, on voyage dans tous les axes. Sur route, en mer ou dans les airs, on découvre et redécouvre le décor à loisir. On est ravi de voir que Big N a pensé à proposer aussi bien l’exploration libre et reposante qu’une plus challengeante, avec des items à collectionner dans un temps limité. On sent même l’inspiration Mario Kart World dans sa philosophie de la balade en monde ouvert, en plus modeste bien sûr.

D’ailleurs, si on aime varier les expériences, Nintendo Switch Sports Resort déploie parfois des alternatives aux rencontres traditionnelles. On aborde alors une partie des activités sous un autre angle, plus léger et propice au concours avec ses proches. Par exemple, on doit dégommer des cibles au tennis de table ou marquer un certain nombre de paniers au basket. Mais bon, quitte à présenter ce genre d’à-côté plus fun, on aurait aimé y avoir droit pour toutes les disciplines.

Même si Nintendo Switch Sports Resort est plutôt complet, il y a des manques évidents. Plus de mini-jeux n’aurait vraiment pas été de trop, mais ça va au-delà de ça. Pour que le jeu s’installe durablement dans le temps, il aurait nécessité plus de disciplines tout simplement. Ou même des expériences plus poussées au lieu d’une approche trop casu qui, dans la plupart des cas, s’essouffle vite. Pourtant, quand on regarde les efforts faits pour enrichir le golf par exemple, avec plusieurs clubs, des conditions de terrains diverses, etc. On se dit que plus d’activités auraient mérité une telle attention pour ne pas être trop vite rangées au placard de la Nintendo Switch 2. On espère éventuellement que des nouveautés seront proposées sur le long terme avec des mises à jour, mais rien n’est garanti à ce stade surtout après avoir abandonné l’épisode précédent sur Nintendo Switch.

Le basket ne vise pas vraiment dans le mile. © AUR pour Gameblog

Un motion gaming à moitié rouillé sur Nintendo Switch 2

Alors que Nintendo avait vraiment popularisé le motion gaming avec la Wii en 2006, cette technologie a été bien moins exploitée avec ses consoles suivantes. Mais la firme de Kyoto ne l’a jamais laissée complètement de côté. Avec le nouveau Switch Sports Resort, elle s’offre même une grande vitrine en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Cependant, malgré des mécaniques toujours efficaces et des idées inspirées du nouveau hardware, on ne peut pas dire que ça marche aussi bien qu’à l’époque du premier épisode.

Certes, Nintendo parvient globalement à renouveler le motion control sur les 13 activités de Nintendo Switch Sports Resort. Grâce à une prise en main plus flexible des Joy-Con 2 que de la Wiimote, on peut appréhender chaque sport différemment. Soit on tient une seule manette normalement ou sur le côté, soit on associe les deux Joy-Con comme un volant pour le jet ski par exemple, soit on passe en mode souris pour le skateboard. Tout ça témoigne de l’ingéniosité des équipes de Big N, celle-là même qui les démarque de la concurrence et en font un acteur singulier.

On tient les Joy-Con comme un guidon avec la motomarine. © AUR pour Gameblog

Malgré tout, force est de constater que le motion control manque encore et toujours de précision. Typiquement, on retrouve les mêmes soucis de prise en main et de gestuelle au tennis que dans Mario Tennis Fever. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a été si surpris par le ping-pong, qui offre un meilleur confort dans le mouvement de la raquette. Dans un autre style, les développeurs peinent tout de même à trouver les mécaniques adéquates pour certains sports.

C’est tout particulièrement le cas du basket qui ne parvient pas à créer la moindre dynamique en jeu. On n’a pas vraiment eu envie de persévérer dans le domaine alors que c’était une des activités qui nous emballaient le plus sur le papier. Même la boxe, pourtant un classique depuis Wii Sports, se transforme vite en gesticulation sans queue ni tête plutôt qu’en chorégraphie de coups. On a finalement eu plus de plaisir avec un jeu aussi simple que la bataille de pouces et ses mécaniques aussi basiques que bien calibrées, ou en réalisant des figures en skate même sans trop savoir comment. Pourtant, ces deux disciplines ont des gameplay très différents, l’un très simple et l’autre plus complexe. Mais allez savoir pourquoi, Nintendo Switch Sports Resort n’arrive pas toujours à trouver l’équilibre dans sa maniabilité même pour des activités exploitées depuis longtemps dans la licence.

La boxe contre l'IA est un peu... KO-tique ! © AUR pour Gameblog

Une exclu Nintendo Switch 2 pensée pour le solo et le multi

Même si elle accueille des jeux plus variés que sa grande sœur, la Nintendo Switch 2 prouve qu’elle aussi a tout d’une console familiale et conviviale avec Nintendo Switch Sports Resort. Tout comme les épisodes précédents, il fait naître des moments amusants à plusieurs (en local ou en ligne). Si on n’a pas testé le multi online, on a pu constater que le jeu se prend très facilement en main en local avec une simple paire de Joy-Con. Seule une poignée de sports ont besoin de deux paires au minimum, mais on a toujours l’alternative de connecter les manettes de la première Switch si on n’en a pas d’autres. On peut même se tourner vers des accessoires vendus séparément pour une meilleure expérience. Puisqu’on avait un volant sans fil sous la main, on s’en est servi pour manier le jet ski et on a tout de suite senti le gain en termes de confort.

Nintendo Switch Sports Resort marque aussi des points dans les leçons qu’il a su tirer des précédents volets. On a enfin droit à un épisode qui propose une véritable progression en solo. Au-delà des records personnels à battre, maintenant on gagne des points à chaque rencontre et selon ses performances. Ce faisant, on engrange une monnaie in-game qui sert à acheter des cosmétiques pour son avatar. On a même droit à une liste de défis à remplir par discipline avec la même récompense à la clé. C’est un peu artificiel et subsidiaire, mais les tenues qu’on peut gagner vont changer à intervalles réguliers. Par exemple, au moment du test et pour la sortie du jeu, on peut se constituer des costumes d’Halloween. Au moins, ça donne envie de relancer le jeu de temps à autre et de se donner du mal pour le compléter à 100 %.

La foire aux articles et de saison pour Halloween. © AUR pour Gameblog

Où est passé le charme de Wii Sports ?

Depuis le temps, on s’est fait à l’idée de voir les Mii relégués au second plan. Si même le dernier Tomodachi Life n’a pas réussi à leur rendre leur état de grâce, il ne faut pas compter sur Nintendo Switch Sports Resort pour y parvenir. Mais faut-il mettre au placard les nouveaux avatars directement ? Honnêtement, on commence à les apprécier avec leur bouille qui rappelle Animal Crossing et une personnalisation plus poussée. Certes, tenues et attributs physiques de départ sont très limités, mais l’ajout de skins à débloquer promet de vite démultiplier les possibilités. Puis les nostalgiques auront toujours le choix d’opter pour un Mii jouable s’il a été créé au préalable sur la console.

Ils nous rappellent bien une autre exclu Nintendo ces avatars... © AUR pour Gameblog

Plus généralement, Nintendo Switch Sports Resort est joliment réalisé. Les animations sont sympas, avec un soin particulier dans la reproduction des mouvements. En plus, l’ambiance colle parfaitement à l’esprit ‘station balnéaire’ du titre avec des couleurs chatoyantes et des paysages qui nous donnent l’impression d’être toujours en vacances. On aurait même aimé en profiter davantage avec un vrai monde ouvert plutôt que la navigation libre qui se limite aux véhicules. Finalement, on a toujours cette impression que même si le jeu est sympa, il manque ce petit plus.

On se doute bien que Nintendo Switch Sports Resort veut préserver son accessibilité pour se laisser approcher par petits et grands. Mais le jeu montre qu’il peut avoir plus d’ambition que ça et que ça ne dénaturerait certainement pas l'expérience. Au contraire, ce vent de nouveauté nous écarte encore et toujours du charme de Wii Sports, de son humour et même de ses musiques devenues cultes. Ici, on a plus de moyens et pourtant, on se contente du minimum dans l’expérience à offrir au-delà des sports en eux-mêmes. La bande-son rejoue bien quelques notes connues mais rien de mémorable. Les graphismes sont plus beaux mais sans identité marquée. Même l’interface n’a pas bougé dans la forme par rapport à 2006. Or, quitte à vouloir moderniser l’emballage, cet épisode mériterait d’oser bien plus pour redonner à la licence l’aura perdue depuis des années.