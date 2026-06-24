En plus d'avoir dévoilé le contenu de l'Édition Ultime de GTA 6, Rockstar a également teasé une partie de ce qui nous attend à Vice City, et ça promet d'être titanesque.

Cette fois, la machine de communication autour de GTA 6 est officiellement en marche. Alors que les précommandes du jeu s'ouvrent à partir de ce 25 juin 2026, Rockstar Games a d'ores et déjà dévoilé de nombreuses informations à propos des différentes éditions de son prochain jeu mastodonte. Cela s'accompagne toutefois de quelques nouvelles qui pourront dissuader certains joueurs, comme le fait qu'il ne devrait pas y avoir de version physique à sa sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, ou que l'Édition Ultime bloque l'accès à de nombreux contenus derrière un tarif plus élevé par rapport au jeu de base. Cela étant dit, la présentation du contenu de ladite édition Ultime laisse miroiter de belles choses dans cette version moderne de Vice City en compagnie de Lucia et Jason. Voyons cela plus en détail.

GTA 6 promet de faire de Vice City une nouvelle terre d'opportunités

Comme dirait Niko Bellic, le protagoniste de GTA 4, la Vice City de GTA 6 promet d'être une nouvelle terre d'opportunités pour les fans de la licence. Sur son site officiel, la partie dédiée aux contenus de l'Édition Ultime nous laisse en effet entrevoir différentes activités qui devraient être présentes dans le jeu, avec pour certaines une déclinaison exclusive à l'acquisition de son Édition Ultime.

Liste des activités suggérées sur le site officiel de GTA 6

Du braquage : élément qui avait été teasé depuis des années avec l'incarnation moderne de Bonnie & Clyde que représentent Jason et Lucia.

: élément qui avait été teasé depuis des années avec l'incarnation moderne de Bonnie & Clyde que représentent Jason et Lucia. Du vol de voiture : pour un jeu estampillé Grand Theft Auto, cela tombe sous le sens, et prendra probablement la forme d'un receleur qui rachètera des véhicules spécifiques.

: pour un jeu estampillé Grand Theft Auto, cela tombe sous le sens, et prendra probablement la forme d'un receleur qui rachètera des véhicules spécifiques. De la collection de voitures classiques : il serait également question de retrouver des véhicules iconiques de la franchise, ou qui ont marqué l'histoire dans la vraie vie, et de les retaper pour leur redonner le lustre d'antan.

: il serait également question de retrouver des véhicules iconiques de la franchise, ou qui ont marqué l'histoire dans la vraie vie, et de les retaper pour leur redonner le lustre d'antan. Des activités de contrebande : le site officiel du jeu mentionne l'existence d'une mission annexe en lien avec un gang, ainsi que d'un coffre de stockage « sécurisé pour les marchandises volées », laissant entendre que les forces de l'ordre pourraient nous fouiller à la recherche de marchandises illégales.

: le site officiel du jeu mentionne l'existence d'une mission annexe en lien avec un gang, ainsi que d'un coffre de stockage « sécurisé pour les marchandises volées », laissant entendre que les forces de l'ordre pourraient nous fouiller à la recherche de marchandises illégales. Des activités de plaisance comme du kayak, de la navigation marine à la rencontre de sa faune comme des dauphins, et probablement bien d'autres de cet acabit.



© Rockstar Games

Une personnalisation poussée de Jason, Lucia et de leurs possessions

Outre diverses activités qu'on peut attendre dans GTA 6 au vu de ce que présente les nouvelles informations de son site officiel, un gros pan de la communication autour de l'Édition Ultime du jeu laisse également sous-entendre une personnalisation extrêmement riche de Jason, Lucia et de leurs possessions.

Liste des options de personnalisation révélées

Une personnalisation de la tête aux pieds de Jason et Lucia : qu'il s'agisse de leur coiffure, du maquillage et de la manucure pour Lucia, de leurs vêtements ou de leurs tatouages, GTA 6 va encore pousser la personnalisation de ses protagonistes par rapport aux épisodes précédents, avec différentes boutiques et salons de coiffure/maquillage/tatouage aux styles variés, tant pour un look vintage que moderne, dont certaines malheureusement exclusives à l'Édition Ultime.

: qu'il s'agisse de leur coiffure, du maquillage et de la manucure pour Lucia, de leurs vêtements ou de leurs tatouages, GTA 6 va encore pousser la personnalisation de ses protagonistes par rapport aux épisodes précédents, avec différentes boutiques et salons de coiffure/maquillage/tatouage aux styles variés, tant pour un look vintage que moderne, dont certaines malheureusement exclusives à l'Édition Ultime. Diverses propriétés à occuper : outre la cabane dans un état tout relatif de Jason, on imagine aisément qu'il sera possible pour notre couple de criminels d'acquérir d'autres propriétés à habiter, voire des logements à louer ou des commerces à gérer pour bâtir un véritable empire financier et blanchir leur argent obtenu de manière pas très légale.

: outre la cabane dans un état tout relatif de Jason, on imagine aisément qu'il sera possible pour notre couple de criminels d'acquérir d'autres propriétés à habiter, voire des logements à louer ou des commerces à gérer pour bâtir un véritable empire financier et blanchir leur argent obtenu de manière pas très légale. Différents garages pour tuner ses véhicules : là encore, on est en terrain connu par rapport aux épisodes précédents. On imagine toutefois aisément une personnalisation encore plus minutieuse de nos véhicules préférés, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou encore pour en booster les performances, l'adhérence, etc. Là encore, certains garages seront toutefois accessibles uniquement via l'Édition Ultime du jeu.

: là encore, on est en terrain connu par rapport aux épisodes précédents. On imagine toutefois aisément une personnalisation encore plus minutieuse de nos véhicules préférés, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou encore pour en booster les performances, l'adhérence, etc. Là encore, certains garages seront toutefois accessibles uniquement via l'Édition Ultime du jeu. Un arsenal sur-mesure : à l'instar de Red Dead Redemption 2, il semblerait que GTA 6 permettra de personnaliser ses armes, tant au niveau des accessoires que de l'apparence, pour que chaque joueur puisse donner encore plus une identité unique à son duo de personnages.



© Rockstar Games

En attendant de nouvelles révélations d'ici à la sortie de GTA 6

Voici tout ce qu'on a pu glaner suite aux dernières annonces de Rockstar Games à propos de GTA 6. Nous tâcherons de compléter ce récapitulatif au fur et à mesure des futures révélations du studio d'ici à la date de sortie extrêmement attendue du 19 novembre 2026, uniquement sur PS5 et Xbox Series.

© Rockstar Games

Source : Site officiel de GTA 6