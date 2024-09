Le ZEVENT 2024 est en pleine course et la cagnotte a déjà atteint un palier important. Ca semble plutôt bien parti pour ce nouvel évènement caritatif très attendu, l'un des plus gros de l'année.

Après avoir sauté une année suite à un ZEVENT 2022 qui a été pas mal secoué, Zerator, Dach et plus d’une centaine de streamers remettent le couvert cette année.

S'il y a eu un concert le 5 septembre c'est bien depuis vendredi 6 septembre aux alentours de 18 heures, que la scène Twitch francophone est en ébullition. Le ZEVENT 2024 est lancé. Un marathon où jeux vidéo et bonne humeur sont à l’honneur au profit d’un événement caritatif. Cette année, ce dernier se focalise sur cinq associations différentes. Le modèle a changé, mais dans le fond, c’est la même équipe gagnante, et c’est déjà un carton.

Le Zevent 2024 a fait peau neuve, mais cartonne toujours !

Le ZEVENT 2022 avait atomisé tous les records. Un concert, plus de 50 streamers sur place et plus de 10 millions d’euros récoltés, sur fond de dramas Twitter et quelques accrochages malheureux. Zerator l’avait annoncé d’entrée de jeu, le ZEVENT avait besoin de changer de modèle. Et c’est ce qu’il se passe aujourd’hui avec la cuvée 2024.

Plus "sage" au démarrage, l’événement s’est ouvert le jeudi soir avec un nouveau concert où LittleBigWhale et PV Nova ont encore brillé. Ils n’étaient évidemment pas seuls, puisque plusieurs groupes se sont succédé.

Depuis vendredi, l’heure est au jeu, à la déconne et au bourrage de dons.

Cette année, c’est un peu plus d’une trentaine de streamers qui sont en présentiel. Tous réunis dans une immense salle décorée à Montpellier. Zerator, maître de cérémonie, est entouré de toute sa bande de copains et plus encore. Antoine Daniel, JDG, AvaMind, HortyUnderscore, Baghera Jones, Tonton, Samuel Etienne, Helydia, ou encore Etoiles et Domingo. Ils sont tous là. D’autres streamers ont aussi été invités à la fête, en ligne, depuis leurs propres locaux ou leur piaule. Certains se sont même monté un petit setup pour l’occasion. C’est une première cette année : le ZEVENT se passe aussi en ligne chez près d’une centaine de streamers partenaires. Vous trouverez la longue liste sur le site de l’événement.

Tous jouent et s’éclatent pour les cinq associations que sont Les Bureaux du Cœur, Solidarité Paysans, le Secours Populaire, Chapitre 2 et Cop1.

La cagnotte a déjà explosé en franchissant le million

Et si les streamers et les spectateurs s’amusent beaucoup, les dons, eux, sont déjà nombreux. Si le démarrage est moins nerveux qu’en 2022, le ZEVENT 2024 a déjà récolté plus d’1,1 million d’euros (1 131 080 € à l’heure où ces lignes sont écrites) en quelques heures seulement. Un score tout simplement énorme qui assoit une nouvelle fois le ZEVENT comme un événement caritatif important et surtout nécessaire.

Et ce n’est pas fini, loin de là, puisque les quelques 136 streamers vont continuer jusqu’au 8 septembre au soir, de jour comme de nuit. Vous pouvez tous les suivre directement depuis le site du ZEVENT 2024 ou sur Twitch.

Notez également qu'une boutique est également en ligne et propose un trophée collector ainsi que des tee-shirt.