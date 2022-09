Certains l’annonçait comme l'édition du flop, il n’en sera rien. Cette année encore, les joueurs et les Français se sont mobilisés pour défendre une cause plus importante que jamais : l’écologie. Retour sur le ZEvent 2022.

Le ZEvent 2022 bat son record

Performance historique pour le ZEvent 2022. La sixième, et dernière édition sous ce format, du marathon caritatif sur Twitch a récolté 10 182 126 euros de dons au cours de ce weekend. Près de 60 streameurs et streameurs ont mobilisé leurs communautés pour agir pour la cause écologique pendant près de 50 heures de diffusion en direct. L’intégralité des dons sera reversée aux 5 associations choisies par les fans, à savoir Sea Shepherd, la LPO WWF, Sea Cleaners ainsi que Time for the Planet.

N’en déplaisent aux détracteurs, le ZEvent 2022 a battu le record établi en 2021 de 10 064 480 d’euros. L’événement n’a donc pas été un « flop » comme l’espéraient les fans de certaines communautés de streameurs n'ont pas été invités cette année. Il y a quelques semaines, une polémique a éclaté autour du choix de l’association initiale mais aussi de l’absence de certains influenceurs (Gotaga, Michou, Inoxtag, Amine ...). La date choisie pouvait également laisser croire à une baisse de mobilisation, mais les joueurs et les spectateurs étaient une nouvelle fois au rendez-vous pour cette édition jugée par beaucoup comme étant « plus saine » et « moins toxique » sur les réseaux sociaux.

Un ZEvent 2023 malgré tout ?

Adrien Nougaret, connu sous le pseudo ZeratoR, avait annoncé que cette sixième édition serait la dernière, dans ce format du moins. « On compte changer la formule du ZEvent en 2023, donc pour faire un dernier gros ZEvent, une dernière grosse clownerie, il fallait prendre un thème important, et quoi de mieux que l'environnement, qui nous concerne tous? » avait alors annoncé le créateur et organisateur de l’événement.

Pourtant l’espoir semble possible pour un éventuel ZEvent 2023. Face au succès de cette édition, ZeratoR pourrait ne pas fermer la porte à une nouvelle édition. Dans la foulée de la clôture des dons ce lundi 12 septembre à 2h du matin, le streameur s’est fendu d’un simple tweet avec le hashtag #ZEVENT2023. L'engouement semble être au rendez-vous puisque le post cumule déjà près de 34 000 likes au moment où nous écrivons ces lignes.