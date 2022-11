The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pourrait donner de ses nouvelles très bientôt. Un nouvel indice pointe vers un nouveau trailer, tout en dévoilant un petit détail sur le jeu.

Attendu pour le 12 mai prochain, The Legend of Zelda Tears of The Kingdom pourrait prochainement donner de ses nouvelles. Alors que les Game Awards 2022 approchent à grands pas, l’exclusivité Nintendo Switch la plus attendue est passée sur le crible de l’organisme de classification coréen.

Bientôt des nouvelles de Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom a été examiné sous toutes ses coutures. L’équivalent coréen du PEGI vient de rendre son verdict officiel : Breath of the Wild 2 ne conviendra pas aux enfants de moins de 12 ans. En cause la violence légère du jeu, mettant en scène Link qui s’attaque à des êtres vivants. Contrairement à certaines classifications aucun autre détail croustillant à se mettre sous la dent si ce n’est la description de l’organisme qui est la suivante : « The Legend of Zelda Tears of The Kingdom est un RPG pour le Nintendo Switch dans lequel l'aventure à la recherche de Zelda s’étend dans le ciel. »

via Gemtasu

Ce que cette note peut indiquer en revanche, c’est l’arrivée prochaine d’un nouveau trailer de celui qu'on appelait encore il y a quelques semaines Breath of the Wild 2. Il n’est pas rare que les éditeurs fassent évaluer leurs productions avant de grosses annonces. Avec l’arrivée des Game Awards 2022 ce 8 décembre, tous les espoirs sont permis. L’année prochaine étant particulièrement chargée en sorties vidéoludiques, il se pourrait que cette édition soit riche en annonces. Évidemment tout ceci n’est que pure spéculation et tout ceci est à prendre au conditionnel.