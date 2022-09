Zelda Breath of the Wild 2 dévoile enfin son plus grand secret, son nom, et surtout sa date de sortie définitive. Découvrez la nouvelle bande-annonce avec un peu de gameplay.

Le Nintendo Direct de septembre 2022 s’est conclu avec la révélation tant attendue de The Legend of the Zelda Breath of the Wild 2.

Zelda BOTW 2 devient Zelda Tears of the Kingdom

Nintendo avait prévenu, Zelda Breath of the Wild 2 ne serait pas le vrai nom du jeu. Comme tous les autres épisodes de la série, la prochaine exclusivité Switch n’aura aucun chiffre collé à son titre. Il convient désormais de l'appeler Tears of the Kingdom. L’éditeur japonais avait tenu à garder ce sous-titre secret pendant de longs mois pour une seule et bonne raison. Les noms des jeux Zelda sont tous importants et peuvent contenir des indices sur l’histoire et apporter des spoilers.

En plus de dévoiler un peu de gameplay, Nintendo a enfin annoncé la date de sortie définitive de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Le jeu sera donc disponible le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Le nouveau trailer semble cacher plusieurs indices quant à l'histoire du jeu, que les fans auront vite fait de décortiquer.

Plusieurs théories laissent en effet penser que le Link aux cheveux longs apparu dans le trailer de The Legend of Zelda : BOTW 2 serait en réalité le Héros d’il y a 10 000 ans. Il pensent alors qu'il serait même possible de croiser la route du tout premier pilote de Rudania. L’hypothèse de flashbacks jouables n’était cependant pas à exclure, mais tout laissait penser que BOTW2 ferait des bonds dans le passé.