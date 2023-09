Nintendo propose de nouveaux contenus gratuits Zelda Tears of the Kingdom qui vous aideront pendant votre aventure. Préparez-vous à voir Hyrule depuis le ciel.

Avec plus de 18,5 millions d'exemplaires distribués, Zelda Tears of the Kingdom prouve qu'il n'est pas qu'un succès critique. Une performance qui permet au jeu de réaliser le meilleur démarrage de la série, de très loin. Pour comparaison, son prédécesseur Breath of the Wild a écoulé 30 millions d'unités entre 2017 et aujourd'hui. Autant dire que TOTK devrait finir en tête assez rapidement. Et même si aucun DLC ne sortira, les développeurs continuent de penser aux joueurs avec des nouveautés gratuites.

Zelda Tears of the Kingdom offre de nouveaux cadeaux

Eiji Aonuma, producteur de Zelda Tears of the Kindgom, a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait aucune extension pour le jeu. « Nous n’avons pas l’intention de sortir du contenu supplémentaire cette fois-ci, parce que nous avons l’impression d’avoir fait tout ce que nous pouvions avec le monde de ce jeu et la façon de jouer dedans ». Sachant que le titre a été salué, une fois de plus, pour sa générosité, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi.

Cependant, l'absence de DLC ne veut pas dire que Zelda TOTK sera délaissé. En début de mois, les joueurs ont d'ailleurs pu obtenir des contenus gratuits. Et ce n'est pas fini puisqu'en vous rendant sur l'eShop, dans l'onglet « Nouvelles », vous allez pouvoir réclamer d'autres objets en lien avec le bouclier. « Vous pensez sûrement, et à raison, qu'un bouclier est un instrument qui sert à se protéger des attaques ennemies. Mais saviez-vous qu'avec un peu de créativité, il peut aussi servir de moyen de transport et vous conduire jusque dans le ciel ? » peut-on lire dans la description de l'article « Le bouclier : l'outil parfait pour... voler ? ».

En redémarrant Zelda Tears of the Kingdom, vous serez récompensés avec une baudruche octo pour une « douce ascension »; un propulseur pour un décollage « un peu plus explosif » et enfin un bouclier de voyageur. Les habitués le savent, mais pour bénéficier des avantages de la baudruche et du propulseur, il faut les combiner à un bouclier.

Crédits : Nintendo.

Pour profiter des contenus gratuits de Zelda Tears of the Kingdom du 22 septembre 2023, voici ci-dessous la marche à suivre étape par étape.

Assurez-vous d'avoir le jeu installé en démat ou la cartouche dans la console

Allez sur le menu d'accueil de la Switch, puis dans Nouvelles

Repérez l'article « Le bouclier : l'outil parfait pour... voler ? »

Descendez en bas et appuyez sur « Jouez maintenant »

Chargez votre sauvegarde de la partie en cours et les objets apparaîtront comme par magie

Voilà pour les nouveautés en attendant le nouveau jeu Zelda qui est déjà dans les esprits des développeurs. « Nous sommes très reconnaissants que tant de joueurs jouent à Zelda Tears of the Kingdom depuis si longtemps et de manière investie, alors nous ferons de notre mieux pour rendre le prochain titre encore plus appréciable » a déclaré Hidemaro Fujibayashi, réalisateur de TOTK.