Dans Zelda Tears of the Kingdom, cette technique de farm pourrait vous changer la vie et faciliter votre aventure. Il va quand même falloir faire preuve de dextérité.

Les jeux capables de révolutionner un genre ne sont pas légion. Zelda Breath of the Wild fait sans aucun doute partie de cette catégorie. Il donne une nouvelle dimension au genre du monde ouvert, qui semblait pourtant ne plus pouvoir réellement surprendre. L'open world de BOTW est livré dans son plus simple appareil. Un monde ouvert dénué d'artifices, de points d'intérêt et laissant place à la découverte et la créativité du joueur.

Une formule dont le public est tombé amoureux et logiquement reprise par Zelda Tears of the Kingdom. Le jeu développé par Nintendo ne se contente pas de se reposer sur les acquis de son prédécesseur. Les pouvoirs supplémentaires de Link apportent une toute nouvelle dimension à TOTK. La communauté ne compte pas ses heures passées sur le titre et explore le jeu en long et en large depuis sa sortie le 12 mai dernier en exclusivité sur Switch. Une nouvelle technique salutaire vient justement d'être découverte.

Voici comment faire de l'argent facile dans Zelda Tears of the Kingdom

Sur le Plateau du Prélude, au centre d'Hyrule, vous serez amener à croiser un PNJ du nom de Junoh, déjà présente dans BOTW. La jeune femme veut apporter des peluches de morses des sables aux enfants du village d'Elimith. Malheureusement, quand Link lui adresse la parole, la jeune femme et son cheval sont surpris et tous les jouets présents dans le chariot s'envolent. Junoh demande à Link de les ramasser le plus vite possible contre un dépôt de 20 rubis.

Le héros dispose alors de trois minutes pour remettre tous les jouets dans le chariot. Même s'il peut sembler logique d'utiliser le pouvoir de l'Emprise pour rassembler les objets éparpillés, il y a une façon plus rapide d'y arriver. En utilisant le pouvoir Rétrospective sur chacun des jouets, ils reviennent à leur position initiale, directement dans le chariot. Il existe une autre méthode également très efficace : utiliser Duplicata. Il suffit de créer dix versions d'un jouet grâce à ce pouvoir et de les placer dans le chariot pour terminer la mission en une poignée de secondes. Du coup, Junoh vous offrira la bagatelle de 100 rubis pour vous féliciter. La quête peut être répétée à l'envie, ce qui en fait une méthode de farm d'argent extrêmement rentable.

La communauté de TOTK a le cœur sur la main

Voilà donc un moyen plutôt efficace de remplir sa bourse à vitesse grand V. En plus, vous pouvez exploiter ces techniques assez tôt dans l'aventure. Surtout que l'argent est plutôt difficile à amasser par des moyens conventionnels dans Zelda Tears of the Kingdom. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'utiliser un glitch pour se faciliter l'aventure... Il existe certainement d'autres techniques encore plus rapides pour récolter des rubis dans Zelda Tears of the Kingdom. On peut compter sur l'ingéniosité et la générosité de la communauté de TOTK pour les découvrir et les partager au plus grand nombre dans les prochaines semaines.