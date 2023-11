Une très belle surprise concernant Zelda Tears of the Kingdom vient tout juste de sortir. Elle était très attendue, et les fans vont probablement se l'arracher.

Zelda Tears of the Kingdom a sans doute été retourné en long, en large, et en travers par les joueurs. Mais c'est typiquement le genre de jeux qui regorge de secrets, et qui incite à revenir se balader dans son monde de temps en temps. De son côté, Nintendo n'a pas fini de gâter les détenteurs du nouvel opus. Une belle surprise dévoilée plus tôt dans l'année est justement arrivée chez nous il y a quelques jours, et elle va sûrement faire plaisir aux fans.

Zelda a un beau cadeau pour les joueurs

Le 21 juin, un Nintendo Direct s'est tenu, et il était riche en belles annonces. Le remake de Super Mario RPG a été présenté, à l'instar de l'excellent Super Mario Bros Wonder. Mais ce n'est pas tout, puisque Zelda a eu droit à son apparition. Non pas pour montrer du contenu inédit, ce serait trop beau pour être vrai, mais pour dévoiler de nouveaux Amiibo : ceux de Ganondorf et de la princesse Zelda tirés de Tears of the Kingdom. Les collectionneurs étaient aux anges, malgré le fait qu'il n'y avait pas de date de sortie précise à se mettre sous la dent. Il fallait attendre l'hiver 2023, et effectivement, Big N n'a pas menti.

Ils sont donc dès maintenant disponibles, et ils rejoignent ainsi la belle collection des amiibo Zelda. Nous avons déjà pu apprécier les figurines issues de Breath of the Wild, et il manquait seulement celles de TOTK pour compléter le tableau. Néanmoins, il serait étrange de ne pas en voir plus à l'avenir. Nous avons bien Zelda et Ganondorf, mais qu'en est-il de Link ? Il faut visiblement faire preuve de patience, puisque son amiibo n'est toujours pas des nôtres. Vu le succès qu'il rencontrerait, on image difficilement Nintendo faire l'impasse dessus.

Quel avenir pour Tears of the Kingdom ?

Certains joueurs s'attendaient peut-être à une grande nouvelle concernant le futur de Zelda Tears of the Kingdom, mais ce serait oublier qu'il n'en aura pas. En effet, début septembre, nos confrères de chez Famitsu ont eu l'occasion de poser des questions au réalisateur et au producteur du jeu, Hidemaro Fujibayashi et Eiji Aonuma. Ils avaient déclaré qu'il n'y aurait pas de DLC pour la suite de BOTW. « Nous avons l’impression d’avoir fait tout ce que nous pouvions avec le monde de ce jeu et la façon de jouer dedans ».

Par contre, dans une autre interview donnée au Telegraph, nos deux hommes ont évoqué l'avenir de la licence, et une information intéressante a été révélée. Elle doit être prise avec recul, car il n'y a pas de citation exacte, mais Aonuma et Fujibayashi sont décrits comme étant insistants sur le fait qu'ils voulaient changer de cadre pour le prochain opus. Si l'on en croit leur réaction, le prochain Zelda pourrait se dérouler dans un autre royaume ou une nouvelle itération d'Hyrule.