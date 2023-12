Zelda Tears of the Kingdom est l'un des meilleurs jeux de l'année 2023. Les fans en veulent donc encore plus, mais attention à la déception. Eiji Aonuma reconfirme la mauvaise nouvelle.

En un mois et demi, Zelda Tears of the Kingdom avait déjà écoulé plus de 20 millions d'unités dans le monde entier. Avec de telles performances, alors même que le jeu n'a pas vécu son premier Noël, on peut parler d'un véritable phénomène. C'est un record historique pour la saga qui dépassera sans forcer celui de The Legend of Zelda Breath of the Wild qui n'est « qu'à » 30 millions d'exemplaires vendus, plus de cinq ans après sa sortie. Un succès monstre qui va influer sur le prochain épisode ?

Une suite directe Zelda Tears of the Kingdom 2 sur Switch 2 ?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom n'est pas le GOTY 2023, mais il a tout de même été élu « Meilleur jeu d'action-aventure » des Game Awards 2023. Une belle reconnaissance de plus après avoir conquis des millions de personnes. Des joueuses et joueurs qui ne diraient probablement pas non à une suite directe. Mais est-ce possible ? Selon le producteur Eiji Aonuma, qui a été interviewé par Game Informer, vous pouvez oublier. Tout a été dit et dans ce contexte, ce serait compliqué de faire « une suite d'une suite ».

(Rires) Eh bien... ce serait la suite d'une suite, ce qui serait un peu fou quand on y pense. Comme je l'ai déjà dit par le passé, avec Zelda Tears of the Kingdom, notre objectif était de tirer parti du monde que nous avions créé avec Breath of the Wild. Et nous voulions réellement exploiter toutes les possibilités offertes dans ce monde. Il s'agit en quelque sorte d'une apothéose. De la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. Donc en l'occurrence, je ne pense pas que nous ferons une suite directe avec le monde que nous avons créé. Via Game Informer.

Des propos très similaires avaient déjà été tenus très récemment par Aonuma-san et le réalisateur Hidemaro Fujibayashi. Il n'y aura donc pas de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 2 et le prochain jeu pourrait surprendre.

Crédits : Nintendo.

Un nouveau jeu et un film live-action dans les cartons

Pas de Zelda Tears of the Kingdom 2 a priori, mais au moins un DLC ou extension ? Même pas. Les équipes de Nintendo sont déjà passées à autre chose. « Nous n’avons pas l’intention de sortir du contenu supplémentaire cette fois-ci, parce que nous avons l’impression d’avoir fait tout ce que nous pouvions avec le monde de ce jeu et la façon de jouer dedans ». Un nouvel épisode qui serait disponible, au hasard, sur Nintendo Switch 2 ? C'est inévitable et Fujibayashi-san souhaite plus que tout « faire de son mieux pour rendre le prochain titre encore plus appréciable ».

On ne peut pas être certain de la direction du prochain jeu Zelda, mais il pourrait y avoir de grands changements. Des théories tablent sur une nouvelle époque, un royaume inédit ou une autre temporalité. Autant de pistes qui seraient donc incompatibles avec un TOTK 2. En plus de ce titre, Big N a validé le chantier d'un film Zelda live-action. Une adaptation confiée à Wes Ball (la trilogie Le Labyrinthe) et Joe Hartwick Jr. À la production, on retrouvera une autre société japonaise, concurrente à Nintendo dans le jeu vidéo, Sony. Pas un mot sur le casting, mais Hunter Schafer, Jules dans la série Euphoria, est disponible pour incarner la princesse Zelda si jamais.