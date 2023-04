Il se pourrait bien que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ait déjà livré l’un de ses secrets à l’avance et il concerne directement la princesse.

L'attente risque d’être encore plus longue jusqu'au 12 mai. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est sorti de son mutisme ces dernières semaines avec deux nouvelles vidéos très croustillantes. La première présentait les nouveautés en termes de gameplay du jeu, dont les quatre pouvoirs inédits que Link recevra. La seconde était en réalité la dernière bande-annonce avant le lancement de l'exclusivité Nintendo Switch le mois prochain. Une ultime vidéo qui faisait la part belle aux environnements, personnages, à l’histoire et au gameplay. Depuis, les fans ont fait ce qu’ils font de mieux : partir à la recherche du moindre petit indice et ils ont potentiellement déjà découvert un des secrets de Zelda TOTK en trouvant la position exacte de la princesse dans le jeu. Si vous souhaitez vous préserver de tout éventuel spoiler, nous vous invitons donc à ne pas lire les lignes suivantes.

Un mystère de Zelda Tears of the Kingdom déjà résolu ?

Où est Zelda ? Une question qui turlupine les joueurs depuis les premières vidéos du jeu. La princesse du Royaume d'Hyrule a semble-t-il disparu quelque part, les fans spéculant qu’elle pourrait se trouver à une autre époque ou qu’elle aurait pu être sacrifiée par le héros d’un peuple oublié qui a vaincu Ganondorf il y a 10000 ans de cela. Les théories vont de bon train, mais il semblerait bien qu’elle ait disparu dans les souterrains, le site officiel du jeu évoquant de « mystérieux gouffres béants » qui sont apparus un peu partout dans Hyrule. Link devra donc la retrouver, mais il se pourrait bien que les joueurs lui aient déjà mâché une partie du travail. En se basant sur les dernières apparitions de la princesse dans l’ultime trailer de Zelda Tears of the Kingdom, les fans ont déjà trouvé sa position quasi-exacte.

La position de Zelda dans Tears of the Kingdom

En se basant sur les environnements en arrière-plan, un des fans a réussi à trianguler sa position, qui serait non loin du lac Hylia. A partir de là, un autre utilisateur a pu retrouver la position exacte de la princesse, preuve à l’appui avec une vidéo où les arrières-plans de la bande-annonce collent à la perfection avec ceux de BOTW. Elle se trouverait alors dans le Grand Plateau, juste derrière le Temple du temps du jeu précédent. Cependant certaines bâtisses semblent différentes, renforçant les théories autour d’une double temporalité et la possibilité que l’Hyrule des temps anciens se retrouverait dans le Ciel lui aussi. Il faudra néanmoins attendre la sortie de Zelda Tears of the Kingdom le 12 mai prochain sur Nintendo Switch pour en avoir le cœur net. Et vous, que pensez-vous de ces théories ?