The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est de sortie, mais le producteur de la saga évoque déjà l’avenir et un fantasme de longue date de certains fans.

C’est le grand jour ! Après des années de teasing, d’images énigmatiques et de théories, l’attente est enfin terminée. The Legend of Zelda Tears of Kingdom est enfin disponible sur Nintendo Switch. Certains sont déjà en train d’y jouer, d’autres ont fait la queue des heures durant devant leur Micromania et le commun des mortels, celui qui n’a pas posé de congés, doit attendre la fin de leur journée de travail pour retourner à Hyrule. Le jeu désormais disponible, Big N a réfuté une théorie populaire au sein de la communauté et s’exprime sur l’avenir de la licence. Avec peut-être enfin un nouveau personnage jouable ? Ce n’est pas exclu. Attention, si vous ne souhaitez pas être spoilé d’une quelconque manière (c’est mineur et ça évoque une théorie), ne lisez pas les lignes qui suivent.

Zelda enfin jouable à l'avenir ?

Eiji Aonuma, producteur de la licence, évoque déjà le futur de Zelda. Saga incontournable du jeu vidéo, la franchise tarde cependant à réaliser l’un des doux rêves des fans : la possibilité d’incarner la princesse en personne. En 37 ans, Zelda a évolué, son nom ne cesse d’être associé à des titres de qualité, mais son rôle n’est pas aussi actif que les joueurs aimeraient. Certes, celle qui a donné son nom à la saga légendaire a été jouable dans quelques spin-off (Hyrule Warriors et sa suite), mais Link reste toujours le héros des épisodes principaux tandis qu’elle reste largement en retrait et c’est tout ce que nous dirons pour ne pas spoiler Zelda Tears of the Kingdom. Est-ce que la donne pourrait changer à l’avenir ? Ce n’est pas impossible. Dans une interview accordée à Vanity Fair, le producteur se montre plutôt rassurant sur ce point.

Nous pensons que la priorité c’est l'idée de gameplay. S’il s’avère que le gameplay que nous essayons de mettre en place serait mieux si Zelda jouait ce rôle, alors il est possible que nous allions dans cette direction. Ceci étant, nous ne pouvons pas dire quelle sera la prochaine étape de Zelda, puisqu'évidemment, nous ne savons pas encore exactement quelle sera la prochaine expérience.

Le doux rêve de certains fans depuis des années

En d’autres termes, Zelda pourrait être jouable à l’avenir si le gameplay ou l’histoire s’y prêtaient. Avec Tears of the Kingdom et BOTW la tâche était naturellement plus ardue à cause de mondes ouverts riches où la collecte a un rôle important. La gestion de l’inventaire entre plusieurs personnages aurait été délicate, mais certains joueurs espéraient malgré tout pouvoir l’incarner d’une quelconque manière dans le jeu actuellement de sortie. Cela aurait pu par exemple se faire lors d’une séquence à part entière, même très très brève. C'était en tout cas une théorie particulièrement populaire au sein de la communauté.

Celle-ci a beau être fausse, une autre s'est déjà avérée et concerne les complexes sous-terrains. On en dira évidemment pas plus, mais on imagine que d'autre théories vont émerger dans les jours qui suivent quant à l'histoire et le nouveau lore installé avec Zelda Tears of the Kingdom. Peut-être qu’à l’avenir Link et Zelda seront tous les deux jouables ? Il faudra attendre encore de longues années pour le découvrir.