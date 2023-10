De nouveaux contenus gratuits Zelda Tears of the Kingdom sont encore disponibles sur Nintendo Switch. Si vous êtes perdus dans le noir, ça va vous servir...

Pour refermer la page du mois de septembre, Zelda Tears of the Kingdom a offert trois objets importants aux joueuses et aux joueurs. Une baudruche octo, un propulseur et un bouclier de voyageur. Des items qui combinés permettent de s'envoler vers d'autres cieux et ainsi d'exploiter le gameplay émergent du jeu. Voici les derniers contenus gratuits en date.

Des cadeaux Zelda Tears of the Kingdom attendent les joueurs

Que vous ayez dépassé la centaine d'heures de jeu sur Zelda Tears of the Kingdom ou que vous soyez un nouveau venu n'a pas d'importance pour Nintendo. À défaut de DLC, le constructeur ajoute régulièrement des contenus gratuits pour faciliter un peu votre aventure. Pour le coup, il n'est pas question de trouver des moyens pour voler, mais plutôt pour progresser à travers les grottes et les profondeurs d'Hyrule, dans le noir.

« S'adonner à la spéléologie en Hyrule sans lumière peut s'avérer quelque peu compliqué. Non seulement, il est difficile de voir où on va, mais on peut aussi faire des rencontres aux conséquences plutôt fâcheuses... Cette fois-ci, nous allons vous expliquer comment cuisiner peut vous aider à vous repérer dans les grottes ou les profondeurs » explique Big N dans un un nouvel article sur Zelda Tears of the Kingdom.

En associant des troglodus lumos et des champis lumos, vous pouvez rendre Link bioluminescent. Un effet certes temporaire et limité, mais suffisant pour vous y retrouver dans ce dédale de cavernes. Pour y voir plus clair dans l'obscurité, trois troglodus lumos et deux champis lumos sont offerts dès maintenant dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. « Cuisinez tous ces ingrédients ensemble et vous obtiendrez un délice des bois au poisson lumos ».

Vous avez désormais une solution clé en main pour briller dans Zelda Tears of the Kingdom, mais il y a quelques étapes à effectuer avant de bénéficier des nouveaux contenus gratuits du 29 septembre 2023.

Vérifiez que Zelda TOTK soit installé en démat ou via la cartouche

Rendez-vous sur le menu d'accueil de la Switch, puis dans Nouvelles (entre Nintendo Switch Online et Nintendo eShop)

Repérez l'article « Perdu dans le noir ? Faites briller vos talents de cuisinier ! »

Faites défiler vers le bas jusqu'à atteindre « Jouez maintenant » et appuyez dessus

Chargez votre sauvegarde de la partie en cours et les objets apparaîtront comme par magie

Si vous suivez le mode d'emploi, votre inventaire accueillera donc cinq ressources pour rayonner dans le noir. Zelda Tears of the Kingdom devrait recevoir régulièrement des objets de la sorte, à défaut de proposer une nouvelle aventure à travers un DLC, pour patienter jusqu'au prochain jeu sur Nintendo Switch 2.