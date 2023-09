Soyons clair, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est clairement l'un des jeux de cette année 2023. Quelques mois après la sortie du jeu, Nintendo continue de distribuer des cadeaux.

Suite directe de Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom (TOTK) était l'un des jeux les plus attendus en début d'année. Ce second volet reprend de nombreuses bases de son prédécesseur et propose d'améliorer chacune d'elles. Il a ainsi mis l'accent sur quelques mécaniques supplémentaires que les joueurs et fans de Nintendo se sont empressés de découvrir lors de la sortie du jeu, en mai dernier. Les véhicules ont notamment marqué les esprits, mais il semble que Nintendo souhaite mettre un peu plus en lumière une autre mécanique.

Des cadeaux pour les joueurs de Zelda Tears of the Kingdom

Pour rappel, la mécanique d'Amalgame est l'une des nouveautés importantes de cet opus. Dans Zelda TOTK, il est désormais possible d'améliorer des armes par la fusion. Cette fonctionnalité a permis de trouver une utilité à de nombreux objets jusqu'à présent peu utiles comme les gemmes. Il est donc possible en fusionnant une arme avec une gemme, d'obtenir des pouvoirs élémentaires sur vos armes. Le pouvoir en question dépendra de la gemme utilisée. Et vous ne l'avez pas forcément vu passer, mais au 1er septembre, Nintendo a ajouté dans ses news un article sur les gemmes du jeu et vous en offre quelques-unes en prime. Pour obtenir ce contenu gratuit de Zelda Tears of the Kingdom rien de plus simple :

Allez sur le menu d'accueil de votre Switch, puis dans le menu news

Descendez jusqu'à trouver l'article "Les gemmes ne sont pas que de jolis cailloux !"

Une fois sur l'article, allez tout en bas et appuyez sur le bouton "Jouez maintenant"

Zelda TOTK se lancera automatiquement si vous avez le jeu en dématérialisé, sinon pensez à mettre la cartouche du jeu

Votre sauvegarde lancée, le contenu gratuit tombera devant vous.

Cette fois, ce sont une "Opale brute" ainsi qu'une "Baguette magique" qui vous sont offertes. En utilisant "Amalgame" avec votre baguette ainsi que des gemmes, celle-ci obtiendra des pouvoirs élémentaires puissants. Un joli petit cadeau de la part de Nintendo et il ne fait aucun doute que les joueurs y trouveront une utilité. Cela devrait en tout cas les occuper en attendant l’arrivée d'un prochain épisode puisqu'il ne faudra pas espérer voir un DLC de Zelda Tears of the Kingdom. Le producteur du jeu a été formel, ils ont fait le tour de tout ce qu'ils pouvaient avec cet épisode. Ils promettent en revanche une expérience toujours plus riche pour le prochain.