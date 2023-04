Deux petites nouvelles informations sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ont été dévoilées. L’un concerne le début de l’aventure et l’autre Ganondorf.

La sortie de Zelda Tears of the Kingdom se rapproche grandement. Après de longs mois à attendre des nouvelles informations sur le jeu, Nintendo a mis fin au supplice de joueurs en présentant longuement sa prochaine exclusivité Switch. Dernièrement, les fans ont pu découvrir plus de 10 minutes de gameplay, les nouveaux pouvoirs de Link, mais aussi une dernière bande-annonce avant le lancement du jeu le 12 mai prochain. Depuis, deux nouveaux éléments ont été confirmés.

La nouvelle voix de Ganondorf révélée

C’est désormais acté, le roi démon Ganondorf fera son grand retour dans Zelda TOTK. Les fans de la première heure avaient rapidement découvert l’identité de la momie prisonnière des catacombes d’Hyrule, mais Nintendo a désormais confirmé la chose. Le seigneur Gerudo revient avec un tout nouveau design qui fait déjà son effet auprès de la communauté. Il sera également enfin pourvu d’un doublage. Si vous vous demandiez qui aura la lourde tâche d’incarner cet ennemi légendaire, ce sera Matt Mercer. Un acteur particulièrement apprécié des joueurs connu pour ses rôles dans Overwatch 2 (Cassidy), Leon S. Kennedy (RE6) ou encore Chrom dans Fire Emblem Engage. Outre-Atlantique, cette figure geek est surtout associée à Critical Role dont il est le maître de jeu. Un choix de casting qui semble déjà faire l’unanimité.

« J’ai eu l’aval de Nintendo. Je peux ENFIN annoncer que j’ai le plaisir absolu de doubler Ganondorf dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C’est un immense honneur et j’ai tout donné pour lui faire justice », a tweeté l’acteur sur ses réseaux sociaux après la diffusion de la dernière bande-annonce du jeu. L’intéressé se dit d’autant plus touché par cette opportunité qu’il est lui-même un fan de la licence depuis son enfance et que l'antagoniste tient une place toute particulière dans son cœur. « Beaucoup d’entre vous connaissent le poids de l'attente qui pèse sur mes épaules pour ce jeu, et j'espère vous rendre fiers », a-t-il conclu.

Où commence Zelda Tears of the Kingdom ?

Dans la foulée, Nintendo a également dévoilé un nouveau détail qui concerne le jeu en lui-même. Le site officiel a en effet levé le voile sur le point de départ de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pas de grande surprise, mais on vous conseille d’arrêter la lecture tout de suite si vous souhaitez éviter toute forme de spoiler. Link commencera donc sa nouvelle épopée… dans les cieux, sur l’une des nombreuses îles qui flottent au-dessus d’Hyrule.

« Link commence son voyage sur l'une des nombreuses et mystérieuses îles célestes qui sont soudainement apparues dans les cieux au-dessus d'Hyrule. C'est là que notre héros devra acquérir de nouvelles capacités avant de retourner à la surface pour commencer son aventure épique », explique ainsi le site officiel de Zelda TOTK. Ça tombe sous le sens, mais depuis les joueurs ont commencé à partager sur les forums et réseaux sociaux vers quelles destinations familières ils souhaiteraient faire le grand saut. Il leur faudra attendre le 12 mai prochain pour mettre leur plan à exécution.