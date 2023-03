Le producteur de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vient d’enflammer les réseaux sociaux avec une nouvelle déclaration quant au gameplay du jeu.

Encore 52 jours avant l’arrivée de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. L’exclusivité Nintendo Switch s’annonce déjà comme LE jeu incontournable de cette année et ce avant même sa sortie. Autant dire que les fans sont au taquet, guettant le moindre leak, la moindre petite information pour élaborer des théories complexes comme farfelues en l’absence de communication claire sur les nouveautés de cet épisode. S’il ne fait aucun doute que Big N proposera un aperçu plus approfondi à l’approche du lancement de son futur hit, le producteur du jeu y va de son teasing.

Du teasing pour le gameplay de Zelda Tears of the Kingdom

La machine promotionnelle de Zelda Tears of the Kingdom peine à se mettre en route. A l’occasion, Nintendo offre un petit biscuit aux joueurs avec quelques images qui n’apportent aucun détail concret quant aux nouveautés ou à l’histoire. Alors quand Eiji Aonuma, le producteur du jeu, évoque les changements de gameplay, c'est toute la Toile qui s’enflamme. Lors d’une interview accordée au magazine Famitsu, le développeur y est allé de sa petite déclaration quant aux aspects inédits du jeu. Selon lui, les nouveautés en termes de gameplay seront telles que cela apporterait une nouvelle dimension au monde du jeu.

« Dans Zelda Tears of the Kingdom, l’imagination et la liberté des joueurs sera enrichie par un nouveau gameplay qui apportera des changements au monde du jeu », a-t-il ainsi déclaré (via Go Nintendo) assez vaguement. Difficile à ce stade de savoir à quel point le joueur pourra transformer l’univers du jeu et ce qui l’entoure. Les dernières bandes-annonces laissent malgré tout entrevoir un jeu sensiblement similaire à Zelda BOTW avec quelques changements permettant par exemple d’arrêter un objet dans sa course, pour ensuite le rembobiner dans le temps. Ce qui semble certain, c’est que les fans pourront encore user de leur créativité pour résoudre les puzzles, traverser la map et venir à bout des boss. Il faudra néanmoins attendre que Big N nous en dévoile davantage sur le jeu pour découvrir ces nouveautés de gameplay. Pour mémoire, Zelda Tears of the Kingdom sera disponible le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.