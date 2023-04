Zelda Tears of the Kingdom sera disponible dans tout pile un mois. Après une communication timide ces derniers mois, Nintendo a mis en route la machine promotionnelle. Non content d’avoir enfin levé le voile sur une grande partie des nouveautés de gameplay, dont quatre nouveaux pouvoirs, l’éditeur japonais donne un dernier rendez-vous aux fans.

Une dernière bande-annonce pourn Zelda Tears of the Kingdom

Six ans après la sortie de Breath of the Wild, les joueurs vont enfin pouvoir retourner à Hyrule. Les aventuriers en herbe pourront cette fois explorer terre et ciel via de nouvelles mécaniques de gameplay et de déplacement. Zelda Tears of the Kingdom mettra en effet encore plus l’emphase sur la liberté des joueurs, qui sera enrichie grâce à de nouveaux pouvoirs. Si Nintendo a enfin levé le voile sur les nouveautés propres à cette suite particulièrement attendue, le scénario reste quant à lui bien mystérieux. Qu’est-il arrivé à la Master Sword ? Comment Link a-t-il eu ses nouvelles compétences ? Quel rôle joueront les Zonai ? Mais où est donc passée Zelda ? Peut-être que l’éditeur japonais apportera des réponses dans les prochaines heures.

Nintendo vous donne en effet rendez-vous ce jeudi 13 avril 2023 à 16h00, heure française, pour la diffusion de l'ultime bande-annonce de pré-lancement de Zelda Tears of the Kingdom. Une der dernière vidéo officielle du jeu qui ne durera que 3 minutes et pourrait donc en dévoiler un peu plus sur l’histoire et le contexte du jeu. Les contours de l'histoire de cette suite sont en effet encore bien nébuleux à ce jour. On sait simplement que Link s'aventurera également sur les îles célestes, que la Master Sword est abimée et que la culture Zonai semble être au cœur de l'intrigue. Après la présentation généreuse de gameplay ayant permis de découvrir 4 nouveaux pouvoirs du héros, on espère découvrir quelques éléments autour du scénario. D'autant que le producteur avait affirmé que le nom du jeu, Zelda Tears of the Kingdom, cachait en réalité un spoiler. Rendez-vous demain après-midi pour peut-être avoir quelques éléments de réponse.