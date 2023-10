Le directeur de Zelda Tears of the Kingdom met fin à des théories et autres questions en s'expliquant sur un élément important mais totalement absent de cette suite.

Zelda Tears of the Kingdom est d'une générosité incroyable et vient peaufiner une formule gagnante pour la licence culte de Nintendo. Mais celles et ceux qui ont fini le jeu, au moins la quête principale sans les à-côtés, sont restés sur leur faim à propos d'un élément qui était pourtant dans Breath of the Wild. Aujourd'hui, on sait enfin pourquoi ce morceau du lore n'est plus là.

Le grand secret Zelda Tears of the Kingdom percé à jour

Tears of the Kingdom se distingue de Zelda Breath of the Wild sur un point : l'absence de la technologie Sheikah - à l'origine de pouvoirs et autres. Celle-ci, et les sanctuaires associés, ont disparu et tout le monde ne comprend pas trop pourquoi. Nintendo n'ayant pas donné d'explication claire, ça a donné lieu à différentes théories. Un confrère d'IGN US avait émis l'hypothèse toute simple que cet élément servait uniquement à battre le Fléau, le boss de fin de BOTW, et donc qu'il était logique qu'elle ne soit pas dans la suite. Mais est-ce vraiment cela ? Hidemaro Fujibayashi, directeur de Zelda Tears of the Kindgom, a mis fin au suspens.

La technologie Sheikah a disparu après la défaite du Fléau. Tous les habitants d'Hyrule en ont été témoins, mais personne ne connaît la raison. C'est considéré comme un mystère. On estime qu'étant donné que le Fléau a disparu, la technologie aussi parce qu'elle a rempli son rôle. C'est de toute façon courant de voir des événements mystérieux ou des phénomènes étranges en Hyrule. Par conséquent, les habitants ont supposé que la disparation était liée à l'ancienne technologie Sheikah et il semblerait que personne n'a cherché à en savoir davantage. Les civilisations de Breath of the Wild et de Zelda Tears of the Kingdom sont complètement différentes. Et c'est pourquoi nous avons pensé le jeu avec des concepts propres à chacune des civilisations. Via Telegraph UK.

Voilà, normalement, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, hormis si l'explication un peu vague ne vous satisfait pas pleinement.

Crédits : Zelda Wiki.

Des contenus gratuits

Si vous êtes encore sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est le moment de faire un tour du côté de la section « Nouvelles » - sur l'écran d'accueil de la Switch - afin de réclamer des cadeaux gratuits. Des objets pour vous éclairer dans le noir, vous envoler dans les airs ou obtenir des pouvoirs via des gemmes. Voici la marche à suivre pour tous ces petits présents.