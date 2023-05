Avant le lancement de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo présentera une toute dernière fois le jeu lors d’un livestream d’exception qui fera la part belle au gameplay.

Le jour J approche. L’attente aura été longue, voire interminable pour les fans les plus impatients, mais il arrive. Ce vendredi 12 mai 2023, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sera de sortie sur Nintendo Switch. Un jour qui devrait encore créer l’événement et Nintendo gardait sous le coude une ultime annonce. Pour tenter de convaincre une dernière fois les plus indécis, l’éditeur japonais donne un dernier rendez-vous aux joueurs qui s’annonce particulièrement riche en gameplay.

Bientôt plus de gameplay pour Zelda Tears of the Kingdom

Zelda Tears of the Kingdom se montrera une dernière fois avant son lancement. La branche américaine de Nintendo accompagnera la sortie du jeu avec un livestream qui s’annonce exceptionnel. Le rendez-vous est donné à 3h45 du matin, heure française, pour découvrir des images inédites de ce qui se présente déjà comme l’un des cartons de l’année. Ce Nintendo Treehouse proposera en tout quatre segments de gameplay distincts qui devraient présenter davantage les nouveaux pouvoirs de Link et leurs possibilités ainsi que le monde ouvert et ses activités.

Les joueurs se montrent enthousiastes tant ce même événement consacré à Zelda Breath of the Wild avait été particulièrement réussi. La communauté regrette simplement qu’il soit diffusé si proche de son lancement et non plus en amont. Ce Nintendo Treehouse devrait donc une nouvelle fois être riche en gameplay et en informations, mais les plus sages préfèreront dormir à poings fermés et découvrir le jeu dès leur réveil. Nous ne sommes en revanche pas à l’abri de quelques déclarations des créateurs du jeu ou même de petites surprises dont l’éditeur a le secret.

Nintendo avait en tout cas mis un point d’honneur à ne pas trop dévoiler d’informations autour de Zelda Tears of the Kingdom. L’éditeur a longtemps été discret et prévoyant, ne révélant que ce qu’il fallait pour convaincre celles et ceux qui craignaient n’avoir entre les mains qu’un simple Zelda BOTW 2.0. Là où Big N se montre plus intransigeant en revanche, c’est quant au scénario encore bien nébuleux à ce jour. Il ne faudra donc pas s’attendre à en découvrir plus sur l’histoire du jeu.