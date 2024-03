Les collectionneurs vont se ruer vers cet objet de collection, qui va vite devenir un essentiel de tous fans de Zelda Tears of the Kingdom. La qualité est dingue ainsi que les détails.

Zelda Tears of the Kingdom a fait beaucoup d’heureux ! Rappelez-vous, la suite directe de Breath of the Wild a pulvérisé tous les records. En France le titre s'est écoulé à près 1 million d’exemplaires, quelques mois après sa sortie. À travers le monde, le succès a été encore plus colossal. En octobre 2023, on parlait de 20 millions de copies vendues, dont la moitié trois jours seulement après le lancement du soft. Aujourd’hui, les ventes se sont légèrement calmées. Pourtant, l’engouement autour de la licence perdure, et s’exprime avec de magnifiques objets de collections.

Une magnifique figurine de Zelda Tears of the Kingdom

C’est une figurine que beaucoup de fans attendaient ! La statuette Link Figma de Good Smile Company a enfin une date de sortie : 2025. Alors oui, c’est encore un peu loin, mais avec un tel niveau de détail, l'attente en vaudra la chandelle. Plusieurs versions du protagoniste de Zelda TOTK seront disponibles : une standard au prix de 64,08€ et une en Edition Spéciale (DX) à 109,08€. Link aura le droit à trois expressions faciales distinctes ainsi qu’à plusieurs accessoires, notamment la cagoule, le bouclier Hylien et même une fusée Zonai. On peut le voir sur les photos promotionnelles : il ne se contentera pas de poser avec une épée. Il pourra être mis en scène sortant du sol grâce au pouvoir Infiltration ou planant avec le Paravoile.

Comme on vous le disait, il va encore falloir attendre plusieurs longs mois, plus précisément février 2025 - selon les estimations - avant de vous procurer cet objet de collection. Pour autant, les précommandes sont déjà ouvertes. Autre bonne nouvelle, la société Good Smile Company a confirmé qu’elle ajoutera des figurines de Zelda et de Ganondorf à cette gamme. En novembre dernier, nous avions pu voir un aperçu de ce dernier dans une version non colorisée. Pour la princesse cependant, il n’y a eu qu’un simple artwork, qui a tout de même réussi à conquérir les fans. Pour le moment, aucun revendeur français ne propose cette figurine de Zelda Tears of the Kingdom en précommande pour le moment. Il faudra patienter encore un peu donc, ou aller directement sur la boutique du fabriquant et payer des frais de port supplémentaires.