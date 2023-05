Message d’alerte à tous les joueurs et joueuses Nintendo Switch. Des leaks de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se baladent sur les réseaux sociaux, faites attention.

Dans dix jours tout pile, il sera enfin temps de redécouvrir Hyrule et ses nouvelles îles célestes. L’attente aura semblé interminable pour certains joueurs, mais The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sera bientôt là. Un titre particulièrement attendu au tournant par la communauté, qui devra se défaire de son titre de BOTW 2 en apportant sa propre saveur et en proposant une expérience foncièrement différente de son prédécesseur. Si l’on se base sur les premiers retours de la presse et des vidéastes c’est bien parti pour. Malheureusement, certains joueurs ont déjà reçu leurs copies et cela tombe forcément entre les mains des moins scrupuleux et avides de leaks, prêts à dévoiler de nouvelles images à l’avance.

Des leaks du début de Zelda Tears of the Kingdom

Nintendo a mis un point d’honneur à ne pas trop en dévoiler autour de Zelda Tears of the Kingdom. L’éditeur a longtemps été très prudent, sa stratégie de communication s’axant uniquement sur quelques images cryptiques et hors contexte qui ont rapidement été décortiquées par la communauté. A l’approche du lancement de sa nouvelle exclusivité Nintendo Switch, Big N a néanmoins présenté les quatre nouveaux pouvoirs de Link puis a enchaîné avec un dernier trailer livrant quelques indices autour de l’histoire. C’était suffisant pour montrer ce qu’il fallait sans tout dévoiler pour garder quelques surprises au chaud lors de la découverte du jeu ce 12 mai. Seulement voilà, certains joueurs ont déjà leurs copies ou utilisent des moyens peu légaux pour jouer sur Switch et les leaks commencent à circuler sur la Toile.

Des images et extraits vidéos ont en effet été diffusés ce weekend. On y voit de mini-séquences de gameplay au tout début du jeu, ainsi que la cinématique d’introduction et quelques screenshots des premiers instants de l’histoire de Zelda Tears of the Kingdom. Rien qui ne spoile énormément à ce stade, mais certains ont avertis que ce n’était que le début et que d’autres extraits seraient diffusés à mesure de leur progression. L’utilisateur qui avait streamé Pokemon Ecarlate et Violet a également partagé son intention de récidiver sous peu. Faites donc très attention sur les réseaux sociaux, car les leaks risquent d’être fortement partagés dans les heures et jours qui viennent.

Pour préserver votre expérience il n’y a pas de solution miracle : éviter les réseaux sociaux tels que Reddit, 4chan, les chans Discord dédiés aux jeux vidéo et compagnie. Sur Twitter, nous vous invitons à masquer autant que possible les termes relatifs au jeu, ses personnages et son histoire. Pour ce faire, rendez-vous sur la plateforme puis allez dans « Confidentialité et sécurité » et ensuite « Masquer et Bloquer ». Ajoutez ensuite autant de termes que possible autour de Zelda Tears of the Kingdom dans l’onglet « Mots masqués ». Vous pouvez par exemple ajouter les termes suivants :

Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Zelda

Zelda TOTK

Link

Zonai

Tears of the Kingdom

Zelda Tears

Mettez-y toutes les variations possibles et mots qui vous viennent à l’esprit. On n'est jamais trop prudent. Autant se protéger un maximum avant la sortie de Zelda TOTK ce 12 mai sur Nintendo Switch.