The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est une nouvelle fois victime d'un leak. Une vidéo dévoile de nouveaux extraits de gamelay et quelques détails intéressants.

Entre Final Fantasy 16 et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, les amateurs de RPG se sont régalés hier. La prochaine grosse exclusivité Nintendo Switch s’est en effet dévoilée plus amplement avec une ultime bande-annonce qui donne le ton et confirme le retour d’un personnage très apprécié des fans. L’accent a été mis à la fois sur l’histoire et sur le gameplay, dévoilant encore de nouvelles possibilités. Moins de 24 heures plus tard, le jeu est néanmoins victime d’une nouvelle fuite qui semble confirmer une théorie populaire au sein de la communauté.

Une vidéo de Zelda Tears of the Kingdom a leaké

Il y en a qui aiment jouer avec le feu. Il y a quelques mois, deux leaks majeurs de Zelda Tears of the Kingdom se sont retrouvés sur la Toile. La Nintendo Switch OLED aux couleurs du jeu et l’artbook qui sera distribué dans la version collector. L’éditeur japonais cherche activement à retrouver les coupables de ces fuites et une tête est déjà tombée : celle d’un employé de GameStop qui avait confirmé l’existence de la nouvelle console après les leaks originaux. L’entreprise est également aux trousses de la personne qu’elle estime être responsable de la diffusion de l’artbook et a lancé une action en justice pour forcer Discord à révéler son identité. Malgré tout ça, voilà qu’un utilisateur Reddit fait fuiter une vidéo promotionnelle « non terminée » de Zelda Tears of the Kingdom.

Une publicité qui met en avant les nouveautés de gameplay dont certains pouvoirs récemment présentés. Pour mémoire, Link peut désormais assembler des équipements et objets entre eux, passer à travers les plafonds, rembobiner un élément dans sa course et lier divers items du décor pour créer de nouveaux moyens de locomotion. Pour ne pas changer, les fans ont déjà décortiqué la vidéo et remarqué quelques détails intéressants. Le dragon à trois têtes serait donc bien un Gleeok et la tunique verte de Link sera visiblement de retour dans Zelda Tears of the Kingdom.

Ce qui fait jaser en revanche, ce sont les coordonnées à -470 aperçues dans une scène. Il se pourrait donc que Link puisse se rendre « assez profondément » sous terre, ce qui était une théorie très populaire au sein de la communauté. Rien ne confirme encore ces spéculations de longues date pour l'heure en revanche. Il faudra très certainement attendre la sortie de Zelda Tears of the Kingdom le 12 mai prochain pour en avoir le cœur net.