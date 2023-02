A trois mois de la sortie officielle de Zelda Tears of the Kingdom, le jeu est victime d'un leak massif. C'est en effet l'intégralité (ou la quasi) de son artbook qui a été diffusée sur la Toile.

Zelda Tears of the Kingdom déchaîne les passions. Chaque image, chaque trailer, chaque petite bribe d’information donne lieu à des théories plus intéressantes les unes que les autres. Alors quand c’est l’artbook entier du jeu qui est dévoilé plusieurs mois à l’avance…

L'artbook de Zelda Tears of the Kingdom a fuité

Coup dur à trois mois de la sortie de Zelda BOTW 2 alors que Big N communique timidement autour du jeu. Pour le moment, l’éditeur s’est contenté de petites bandes-annonces assez généreuses en image pour donner matière à décortiquer et analyser aux fans, mais celles et ceux qui souhaitent des informations concrètes doivent patienter. Il est à ce stade quasiment acquis qu’un Nintendo Direct sera diffusé à l’approche de sa sortie, avec sans doute l’officialisation de la Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom à la clé. Un leak majeur est néanmoins venu bouleverser la toile dans la nuit du dimanche 19 février : l’intégralité de l’artbook officiel du jeu a été dévoilé à l'avance sur Reddit.

Oui, absolument tout, pas seulement les quelques pages aperçues dans l’édition collector. Tout a été scanné et partagé par des des utilisateurs malveillants. On peut donc y découvrir les design des personnages principaux et secondaires en détails, dont Link, ses différentes tenues ô combien jolies et ses nouveaux accessoires comme sa tenue de parapente ou son masque du plus bel effet. Les environnements et les monstres à pourfendre sont aussi largement représentés dans cet ouvrage. Par chance,, l'ouvrage étant en japonais et montrant peu d'images liées au scénario, les chances de se faire spoiler des éléments de l’histoire sont minces. On invite néanmoins les puristes qui souhaiteraient découvrir cette nouvelle aventure à Hyrule sans spoiler à sa sortie le 12 mai à prendre toutes les précautions sur les réseaux sociaux où les images commencent à être diffusées en masse.