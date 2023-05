Zelda Tears of the Kingdom arrive bientôt et Nintendo a tenu à faire une petite piqûre de rappel de l’histoire pour celles et ceux qui auraient la mémoire courte.

C’est la grosse sortie de ce mois de mai et l’une des plus grosses attentes de l’année 2023, Zelda Tears of the Kingdom débarque sur la petite Nintendo Switch d’ici le 12 mai 2023. Une suite directe à Breath of the Wild sort quant à lui 6 ans auparavant. Et si beaucoup de fans n’ont jamais vraiment lâché le jeu, pour d’autres, ça fait loin, très loin. C’est pour cette raison que Nintendo a tenu à vous rafraîchir la mémoire en partageant une vidéo retraçant l’intégralité du premier épisode.

Breath of the Wild, le jeu qui a tout changé

BOTW est une aventure incroyable que personne n’avait réellement vu venir. Un titre qui a certes divisé chez les fans qui ne jurent que par les anciens Zelda, mais qui s’est surtout imposé comme un véritable incontournable. Une leçon en termes de jeu d’aventure et d’open world. Un jeu qui sera maintes fois copié par la suite, et dont plusieurs mécaniques seront empruntées ici et là. Même le GOTY 2022, Elden Ring, s’en inspire. Il est l’un des rares jeux à avoir d’ailleurs réussi à toucher l’essence même de ce qu’est un jeu d’aventure et d’exploration en laissant le joueur vivre son aventure et découvrir ce qui l’entoure de lui-même, sans le prendre par la main. À sa sortie, Breath of the Wild a donc mis un sérieux coup de pied dans la fourmilière, quitte à quelque peu renier son passé. Tears of the Kingdom espère bien emboiter le pas.

Se remettre à jour avant Zelda Tears of the Kingdom

La franchise a pris un nouveau départ avec BOTW, mais contre toute attente, alors que la plupart des épisodes ne se suivent pas vraiment, Tears of the Kingdom est ici une suite directe de l’épisode précédent.

On retrouvera donc Link, Zelda et tout Hyrule, plus ou moins là où on les avait laissés dans Breath of the Wild. Ce qui signifie que les événements du premier opus seront d’une importance capitale pour bien appréhender ce nouvel opus. Ce pourquoi Nintendo vous propose une récap en vidéo. Si vous n’avez pas eu le temps de faire BOTW et que vous souhaitez sauter directement sur The Legends of Tears of the Kingdom à sa sortie, ce peut être là un bon moyen de se mettre à jour.