Nintendo a dévoilé de nouveaux extraits inédits mais furtifs de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il n’en fallait pas plus pour alimenter des théories.

C’est presque difficile à croire, mais The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sera disponible dans quelques semaines seulement. Le temps où Nintendo gardait bien au chaud les nouveautés de gameplay est révolu. L’éditeur japonais a récemment intensifié sa communication autour de sa grosse sortie de l’année au cours d’une longue présentation puis avec une ultime bande-annonce qui donnait le ton. Alors que les fans continuent encore de décortiquer les dernières images à la recherche d’indices ou forment des théories aussi impressionnantes que folles, Big N vient de diffuser de nouvelles images du jeu.

De nouveaux extraits de Zelda Tears of the Kingdom

L’attente avant le 12 mai prochain risque d’être interminable pour les fans. Après de longs mois de mutisme, Zelda Tears of the Kingdom s’est dévoilé plus amplement ces dernières semaines. Amplement pour montrer ce que le jeu avait dans le ventre, mais pas trop non plus pour conserver une part de mystère autour du scénario. Le retour du méchant le plus iconique de la saga est néanmoins confirmé, comme les quatre nouveaux pouvoirs qui offrent aux joueurs encore plus de possibilités de gameplay et de liberté aux joueurs. Il n’en fallait en revanche pas plus pour faire grimper l'impatience chez les joueurs. Comme pour compenser leur attente, l’éditeur a partagé trois nouvelles publicités de Zelda TOTK.

Des spots publicitaires qui reprennent en grande partie les images déjà montrées ces dernières semaines mais qui cachent quelques extraits inédits. Les plus attentifs peuvent alors découvrir quelques nouveaux lieux, dont ce qui semble être le désert de Gerudo avec seulement quatre statues sur sept encore debout, ou encore Zelda tenant la Master Sword abîmée regardant vers l’horizon. Il n’en fallait pas plus pour raviver les théories autour de ce qui est arrivé au duo et à la lame.

Beaucoup de fans pensent que la princesse a été envoyée dans une autre époque et peut malgré tout communiquer avec Link en parlant à la Master Sword. Cela ne reste évidemment que pure spéculation, mais ce petit extrait a redonné du grain à moudre aux joueurs les plus passionnés. Le débat autour de cette théorie continue en tout cas de plus belle sur les réseaux sociaux et les forums. Toutes les réponses seront en revanche apportées dans quelques semaines lors de la sortie de Zelda Tears of the Kingdom.