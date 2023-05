Nintendo a encore une poignée de cadeaux pour les fans de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il faudra néanmoins être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter.

Zelda Tears of the Kingdom est un véritable raz-de-marée. Succès critique et commercial, la dernière exclusivité Nintendo Switch atomise tous les records avec ses 10 millions de ventes dans le monde entier en trois jours seulement. Un démarrage historique qui matérialise l’engouement démesuré des joueurs depuis ces derniers mois. Et si vous êtes conquis par le dernier épisode de cette saga légendaire, Big N a de jolis cadeaux pour vous… à condition que vous soyez abonnés au Nintendo Switch Online.

De nouveaux avatars Zelda Tears of the Kingdom

Presque deux semaines après sa sortie, Zelda Tears of the Kingdom est encore sur toutes les lèvres. Certains partagent leurs créations les plus folles, la communauté s’entraide, les vidéos démentes pullulent sur les réseaux sociaux… bref le phénomène n’est pas prêt de s’arrêter. On se doute que Nintendo a déjà prévu de surfer sur le succès. Le site officiel du jeu avait plus ou moins vendu la mèche, au moins un DLC serait prévu. Big N attendra sans doute que le soufflé retombe pour le dévoiler, il faudra donc prendre son mal en patience. En attendant, les fans de Zelda TOTK abonnés au Nintendo Switch Online peuvent mettre la main sur de nouveaux avatars.

La seconde et dernière vague d'icônes de Zelda Tears of the Kingdom comprend donc des avatars à l’effigie de Link, Sidon, Ganondorf, Riju ou encore Babil, mais aussi de la célèbre Master Sword. Comme d’habitude, quelques cadres et fonds peuvent être récupérés moyennant une poignée de points platine. Comptez 150 points pour mettre la main sur tout. Ces avatars Nintendo Switch Online de The Legend of Zelda TOTK seront disponibles jusqu’au 26 mai 2023 à 2h59, heure française.

Si par mégarde vous auriez loupé la première vague avec la princesse, pas de panique. Big N a pris pour habitude de redéployer les avatars offerts tout au long de l’année au moment des fêtes. Notez qu’il n’y a pas pour l’instant pas de troisième vague d’avatars Zelda TOTK de prévue. L’éditeur attendra sans doute qu’une majorité des joueurs ait eu le temps de terminer l’histoire principale pour mettre en avant des personnages plus énigmatiques.