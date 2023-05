Quelques jours avant le lancement Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo dévoile une nouvelle fonctionnalité qui s’attaque à l’une des critiques de BOTW.

Plus que 10 petits jours avant la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Les joueurs ont particulièrement hâte de poser leurs mains sur la suite des aventures de Link. Une partie de la communauté plus passionnée est quant à elle désireuse de découvrir si les théories et analyses des fans vont s’avérer ou non. En attendant, Big N a dévoilé une nouveauté de ce nouvel épisode en amont de son lancement le 12 mai prochain sur Nintendo Switch.

La cuisine améliorée dans Zelda Tears of the Kingdom

Zelda Tears of the Kingdom saura-t-il parvenir à sortir de l’ombre de BOTW ? Ça semble bien parti selon les premiers retours de la presse qui sont unanimes sur l’expérience renouvelée par les nouveaux pouvoirs de Link. Le héros d’Hyrule pourra cette fois compter sur de nouvelles compétences lui permettant de lier plusieurs objets et armes entre eux pour créer de nouvelles pièces d’équipement ou même des moyens de transport aériens, navals comme terrestres. Les possibilités s’annoncent déjà monstrueuses, mais ce ne seront pas les seules nouveautés de l’exclusivité Nintendo Switch. Big N profitera en effet de ce nouvel épisode pour corriger certains éléments qui avaient déplu aux joueurs.

L’éditeur a en effet révélé que Zelda Tears of the Kingdom va ajouter une nouvelle option salvatrice pour la cuisine. Petite piqûre de rappel, dans Breath of the Wild fallait impérativement se rappeler des recettes, ou du moins aller les chercher sur Internet. Pas ultra pratique et Big N a visiblement entendu les plaintes des joueurs. Dans Zelda TOTK les cuisiniers en herbe pourront compter sur des fiches de recettes ajoutées dans une section dédiée la première fois que vous préparez un plat. Si vous voulez le refaire par la suite, vous n’aurez alors plus qu’à consulter les notes et le tour est joué.

Chaque fiche comprendra alors le nom du repas, sa description, les ingrédients nécessaires et les bonus accordés. Comme le note IGN Asie, vous devrez toujours les prendre en main et les jeter dans la gamelle. Il n’y a pas de sélection automatique pour cuisiner. Pour le moment, on en sait pas plus sur le fonctionnement de ces fiches de recette. Mais au moins, les joueurs pourront retrouver vos succès culinaires en un clin d'œil.