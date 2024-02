Les fans de Zelda Tears of The Kingdom vont s’arracher ces nouveaux objets de collection ! La qualité est impressionnante, tout est fidèle au jeu de Nintendo !

Zelda Tears of The Kingdom a pour sûr largement rempli sa mission d’être à la hauteur de son prédécesseur. Il se place aisément dans le top 10 des jeux Nintendo Switch les plus vendus et il a même été nominé pour le titre de meilleur jeu de l’année ainsi que dans d’autres catégories aux Game Awards 2023. Il reçoit finalement les honneur du meilleur jeu d’action aventure. Une appellation bien méritée pour un soft qui livre encore des secrets lors de son exploration des mois après sa sortie. Il est rare que des jeux solo fassent encore parler d’eux autant de temps, et plusieurs sociétés l’ont bien compris. L’une d’elle régale les aficionados de la licence avec ses objets de collection.

Des figurines de toute beauté pour Zelda Tears of the Kingdom

Déjà en juillet dernier, les sociétés Good Smile Company et Max Factory, spécialisées dans différents types de figurines, avaient annoncé une Figma à l'effigie de Link. Évidemment, cette dernière était une version de Zelda Tears of The Kingdom du personnage. Récemment, lors de l’événement japonais Wonderful Hobby Life For You 38 qui a eu lieu du 10 au 11 février, les deux entreprises ont pu dévoiler cette fameuse figurine ainsi que plein d’autres.

En effet, si la figma de Link de Zelda Tears of the Kingdom a été dévoilée avec des couleurs éclatantes et des détails époustouflants, les autres figurines de la série n’ont été que partiellement montrées. Ganondorf nous a été présenté seulement dans sa version non colorée tandis que pour Zelda, nous n’avons pu apercevoir qu’un dessin. Cependant, si la qualité de ces dernières est à la hauteur de celle de Link, personne ne devrait être déçu.

D'autres licences de Nintendo arrivent aussi

Mais il n'y a pas eu du nouveau que pour Zelda Tears of the Kingdom. Pendant l’événement, les deux entreprises ont pu aussi annoncer leurs figurines venant d’autres licences. Effectivement, Kirby est de retour avec une figurine tout droit sortie du dernier épisode sorti en mars 2022. Elle met en scène notre chère boule rose sous la forme d’une voiture après s’en être gavé. Aussi, ont été dévoilées des figurines à l'effigie de Mio et Eunie de Xenoblade Chronicle 3. Concernant le prix et la date de sortie, nous n’avons pas encore d’informations. Les deux devraient varier selon les figurines. On peut s’attendre à une sortie cette année ou en 2025 avec des prix qui peuvent varier d'un objet à l'autre