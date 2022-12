Si Zelda Tears of The Kingdom et les studios Ghibli devaient avoir un fils spirituel, ce serait bien Europa.

Avant la très grosse nuit des Game Awards 2022 s’est tenu une petite édition des Wholesomes Games Snack afin de présenter plusieurs jeu indépendant et l’un d’eux a fait fureur notamment grâce à sa patte artistique magnifique à mi-chemin entre un Zelda Tears of The Kingdom et un anime des studios Ghibli. Son nom ? Europa.

Europa, le fils caché de Zelda et Ghibli

Europa se présente comme un jeu d’action aventure en open world où l’on incarnera un jeune garçon androïd parti en voyage à travers le monde. Le jeu se déroule non loin de la planète Jupiter, sur des terres abandonnées peu après une tentative de terraformation. Dans Europa, la nature a entièrement repris ses droits et les ruines sont légion.

Notre petit héros tentera alors de percer le mystère de cette civilisation perdue en traversant des environnements qui s’annoncent variés. On peut en effet apercevoir d'immenses plaines jonchées de ruines attaquées par la végétation, des monts enneigés mordus par le froid ou encore de grandes îles volantes qui surplombent le monde depuis les cieux. Un voyage qui s’annonce particulièrement dépaysant d’autant que la direction artistique ultra colorée semble faire un travail remarquable.

Pour se faciliter l’exploration, notre petit androïd aura à sa disposition tout un tas de mouvements. Ce dernier pourra par exemple surfer sur l’eau, voler, planer et faire des cabrioles.

Développé par le petit studio Helder Pinto, Europa devrait être disponible dès l’année prochaine sur PC. Pour l’heure, pas de date précise à se mettre sous la dent et aucune autre plateforme n’a été mentionnée. Mais voilà un titre que l’on se verrait bien savourer sur la petite Nintendo Switch. Qui sait, si le succès est au rendez-vous peut-être ?