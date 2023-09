Nous savons enfin si Zelda : Tears of the Kingdom va s'offrir un DLC à l'image de son prédécesseur. Les fans vont-ils être aux anges ? Eh bien, pas vraiment.

Zelda : Tears of the Kingdom est l'un des jeux les plus appréciés de cette année et l'un des plus gros cartons de la Nintendo Switch. Il paraît donc logique que Big N continue à surfer sur la vague du succès, en proposant notamment un DLC. Après tout, Breath of the Wild y avait eu droit, alors pourquoi pas son aîné qui s'avère déjà plus populaire ? Le site officiel du jeu laissait en tout cas entrevoir l'arrivée d'extensions à l'avenir. Nous avons le fin mot de l'histoire, mais ce n'est sans doute pas celui que de nombreuses personnes auraient voulu entendre.

Zelda et Link s'envolent vers d'autres cieux

Cette information nous a été apportée par nos confrères de chez Famitsu. Ces derniers ont eu l'opportunité d'interviewer Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur de ce nouveau Zelda, et Eiji Aonuma, producteur. Et la question qui brûlait les lèvres des fans, c'était de savoir s'il y allait avoir du contenu additionnel. Le producteur du jeu a répondu aux interrogations de la communauté : il n'y aura aucun DLC pour Zelda Tears of the Kingdom. La décision semble finale, mais elle ne fut pas prise sans raison.

Nous n’avons pas l’intention de sortir du contenu supplémentaire cette fois-ci, parce que nous avons l’impression d’avoir fait tout ce que nous pouvions avec le monde de ce jeu et la façon de jouer dedans. Eiji Aonuma

Au vu du succès délirant de Zelda TOTK, on comprend bien ce qu'il essaye d'expliquer. Si vous êtes déçus par ses propos, sachez qu'il n'écarte pas la possibilité de faire retourner les joueurs dans le Royaume d'Hyrule. Mais pour cela, il faudra que le studio trouve des nouvelles idées assez riches et inspirées pour avoir l'envie de créer un jeu inédit. Dans tous les cas, il faut visiblement oublier l'existence d'un DLC, malgré ce que laissait supposer le site officiel du jeu.

Nous sommes très reconnaissants que tant de joueurs jouent à Zelda Tears of the Kingdom depuis si longtemps et de manière investie, alors nous ferons de notre mieux pour rendre le prochain titre encore plus appréciable. Hidemaro Fujibayashi

Tears of the Kingdom au sommet du monde

Quoi qu'il en soit, une telle décision n'empêchera pas Zelda Tears of the Kingdom d'exploser tous les records. Pour rappel, Nintendo a récemment dévoilé le bilan du premier trimestre de son année fiscale 2023-2024. On constatait alors que, fin juin, le jeu s'était vendu à 18,5 millions d'exemplaires dans le monde. Cela représente le meilleur démarrage pour un titre de la franchise. Ces chiffres ont également permis à ce nouvel opus de se hisser dans le top 50 des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire du Japon.