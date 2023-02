Il semble presque certain que Zelda Tears of the Kingdom aura le droit aux mêmes Pass d’Extension que les dernières productions de Nintendo. Ça semble désormais acté.

La machine promotionnelle de Zelda Tears of the Kingdom peine à se mettre en route. De temps à autre, Nintendo offre un peu de biscuit aux fans avec quelques bande-annonces sans jamais apporter plus de détails. Dès lors, les joueurs se lancent dans une quête à la recherche de la moindre information. Les trailers sont décortiqués image par image à la recherche du petit détail qui pourrait apporter un nouvel élément. Le site officiel est lui aussi passé au peigne fin et les internautes semblent avoir trouvé une preuve supplémentaire qu’un DLC de Zelda BOTW 2 est déjà en préparation.

Des DLC de prévu pour Zelda Tears of the Kingdom ?

Zelda Tears of the Kingdom s’annonce comme l’un des plus gros succès de l’année. A quelques mois de sa sortie, le titre est encore entouré de beaucoup de mystère. Nintendo tarde à communiquer concrètement sur les nouveautés de la suite tout comme sur son gameplay, l’éditeur se contentant de montrer des images sans en présenter le contexte. La stratégie de Big N est pourtant rodée, un Nintendo Direct lèvera le voile sur cet épais brouillard à l’approche de sa sortie le 12 mai 2023. Pour patienter, les fans se contentent du moindre leak, de la moindre information dénichée dans les des confins du net. La dernière en date, une mise à jour du site officiel mentionnant ouvertement des DLC pour le jeu.

« La version complète du jeu est requise pour utiliser le DLC. Vendu séparément », explique une nouvelle phrase ajoutée sur le site, ce qui semble confirmer des plans post-lancement pour Zelda Tears of the Kingdom sont déjà en chantier. Si l’information est encore à prendre au conditionnel, une extension ne serait pas surprenante compte tenu de l’historique récent de la marque. Après la sortie de Zelda BOTW en 2017, Nintendo a commercialisé deux DLC pour son exclusivité, toutes incluses le Pass d’Extension.

Une pratique désormais courante avec Nintendo

The Master Trials ajoutait de nouveaux défis, un mode de difficulté inédit et une fonctionnalité permettant d'identifier les endroits encore non visités. La seconde extension, Ode aux Prodiges, donnait quant à elle accès à un donjon, une moto appelée le Destrier de légende 0.1 et de nouvelles pièces d’armure. Il y a fort à parier que ceux de Zelda BOTW 2 seront dans la même lignée.

Une pratique commerciale devenue courante avec Nintendo en atteste certaines de ses dernières sorties comme Fire Emblem Engage, Xenoblade 3 ou encore Splatoon 3, qui disposent tous d’un Pass d’Extension. Il semble désormais presque acquis que l’éditeur suivra la même stratégie avec Zelda Tears of the Kingdom. Peut-être dévoilera-t-il davantage ce qui attend les joueurs après le lancement du jeu lors d’un Nintendo Direct ? C'est fort probable, d'autant qu'une Nintendo Switch aux couleurs du jeu tarde également à être annoncée malgré la fuite dont elle a été victime.