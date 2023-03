Nintendo vient d'annoncer une présentation consacrée à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Voici quand vous pourrez découvrir le gameplay du jeu.

Dans un peu moins de deux mois, les joueurs pourront enfin poser leurs mains sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un titre particulièrement attendu dans le monde entier, mais qui reste encore à ce jour bien énigmatique. Malgré quelques bandes-annonces, Nintendo n’a pour l’heure pas dévoilé de nouvelles informations autour de l’histoire ni confirmé les nouveautés de gameplay. Comme on pouvait s’y attendre, la machine promotionnelle se met en route avec un une présentation consacrée au jeu.

Une présentation pour Zelda Tears of the Kingdom

Une présentation de Zelda Tears of the Kingdom a été annoncée. Nintendo donne rendez-vous aux fans ce mardi 28 mars 2023 à 16h00, heure française, pour un showcase en compagnie d’Eiji Aonuma, le producteur de la série. Ce sera sans doute l’occasion de faire le point sur les nouveautés de gameplay et de présenter les changements opérés pour cette suite tant attendue le temps de 10 minutes. Pour l’heure, Big N s’est contenté de montrer quelques extraits sans les mettre en contexte. Cela n’a pas empêché les joueurs de partir à la chasse aux indices. On sait par exemple que Link pourra arrêter des objets dans leur course en arrêtant le temps, puis les rembobiner pour par exemple frapper un ennemi.

Le producteur avait par ailleurs teasé que dans Zelda Tears of the Kingdom, « l’imagination et la liberté des joueurs sera enrichie par un nouveau gameplay qui apportera des changements au monde du jeu. » On sera sans doute fixé très prochainement sur ce qu’il voulait dire. Attention, toutefois il s’agira bien d’une brève présentation à part entière et non d’un Nintendo Direct. Au-delà de montrer de nouvelles images du jeu, la Nintendo Switch OLED collector Zelda BOTW 2 pourrait également être annoncée à cette occasion. Pour mémoire la console avait fuité il y a quelques mois. L’éditeur pourrait par ailleurs ouvrir les précommandes dans la foulée. Si l’on se base sur les prix des dernières éditions limitées, elle devrait être commercialisée aux alentours de 359,99€ en France.

