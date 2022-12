Nintendo communiquera plus intensément sur The Legend of Zelda Tears of The Kingdom l'année prochaine, mais on a déjà des nouvelles rassurantes du jeu.

Les fans l’attendaient, plein d’espoir, aux Game Awards 2022, il n’en sera rien. Nintendo diffusera donc de nouvelles informations et images de The Legend of Zelda Tears of The Kingdom pour l’année prochaine. En attendant une communication plus dense, l’exclusivité Nintendo Switch la plus attendue est encore passée sur le crible d’un organisme de classification.

Peu de retard possible pour Zelda Tears of The Kingdom

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom continue à être examiné sous toutes ses coutures. En marge des Game Awards 2022, le jeu le plus attendu des joueurs japonais avait reçu sa classification auprès de l’organisme compétent coréen qui avait rendu son verdict officiel. Pour lui, Breath of the Wild 2 ne conviendra pas aux enfants de moins de 12 ans à cause la violence légère de l’exclusivité Switch. Cette fin de semaine, c’est au tour de l’ESRB, le PEGI américain, de se pencher sur la question.

Pas de grande surprise de ce côté-ci, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a reçu une classification E for Everyone 10+ (interdit aux moins de 10 ans) en raison de sa « violence fantaisiste » et de ses « thèmes suggestifs modérés ». Une classification en tout point similaire à son prédécesseur qui avait néanmoins l’usage de l'alcool ajouté à son descriptif, ce qui n’est pas le cas pour Breath of the Wild 2.

Si contrairement à Final Fantasy 16 cet ESRB ne nous apprend pas grand-chose, c’est malgré une excellente nouvelle. Le fait que le jeu reçoive sa note presque six mois avant son lancement est un bon présage. Il y a de grandes chances que l’exclusivité Nintendo Switch s’en tienne à sa date de sortie et ne soit pas retardée, mais avec Big N il faut tout de même s’attendre à toutes les possibilités. Le rendez-vous semble en tout cas bien fixé au 12 mai 2023.