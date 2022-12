Les nouveautés de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sont encore tenues secrètes, mais l'exclusivité Nintendo Switch pourrait introduire des fonctionnalités orientées multijoueur.

C’est LE jeu le plus attendu de 2023 au Japon. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom demeure aussi convoité que mystérieux. A quelques mois de sa sortie, la suite tant attendue du phénomène de la Nintendo Switch laisse encore planer de nombreuses zones d’ombre, notamment en termes de gameplay, de nouveautés et de son histoire. Alors les fans se mettent en quête du moindre indice qui pourrait leur donner quelques pistes. Une brochure promotionnelle du jeu alimente de nouvelles rumeurs, laissant entrevoir des fonctionnalités pour le moins inattendues.

Des fonctionnalités en lignes pour Zelda Tears of the Kingdom ?

Nintendo devrait accélérer la communication autour de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom à l’approche de sa sortie. Nombreux sont les joueurs à espérer un fameux Nintendo Direct qui viendrait répondre aux nombreuses questions qu’ils se posent. Pour autant, l’une des publicités allemandes de l’exclusivité soulève encore une fois de nouvelles interrogations. On peut en effet y voir très clairement le logo Nintendo Switch Online, laissant entrevoir plusieurs possibilités. Celle qui fait déjà fantasmer les fans : des fonctionnalités en ligne axées multijoueur et pourquoi pas un mode en coopération qui fait tant rêver.

Les théories les plus folles fusent déjà, mais la réalité pourrait être moins séduisante. Le logo pourrait uniquement impliquer les fameuses sauvegardes dans le Cloud ou pourquoi pas l’arrivée de futurs contenus supplémentaires et autres DLC. Zelda BOTW avait par exemple reçu deux packs après sa sortie, The Master Trials et Ode aux Prodiges. Zelda Tears of the Kingdom pourrait avoir le même traitement de faveur. Cependant son prédécesseur n’était quant à lui pas affublé de ce logo Nintendo Switch Online, d’où l’engouement autour de cette découverte. Il faudra attendre encore plusieurs semaines pour avoir le fin mot de l'histoire. Big N devrait tirer les choses au clair à mesure que la sortie de Zelda BOTW 2 approche.