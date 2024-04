The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une véritable expérience vidéoludique qui réside encore profondément dans le cœur des fans, certains étant même prêts à tout pour obtenir des versions bien spécifiques du jeu, comme cette somptueuse édition collector.

Après le succès monumental de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo a poursuivi l'aventure avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cette nouvelle épopée dans les terres d'Hyrule propose une aventure encore plus immersive et vaste que son prédécesseur. Destinée aux amateurs de la franchise et aux nouveaux venus, la version collector est donc une occasion en or de s'offrir ce qui se fait de mieux en version physique pour le jeu.

Qu'est-ce que l'édition collector Zelda comprend ?

L'édition collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une offre assez limitée qui a de quoi enchanter les collectionneurs et les fans de la série. Vendue au prix de 150 euros, elle comprend plusieurs articles exclusifs par rapport à la version de base :

Le jeu en version physique : une copie du jeu pour Nintendo Switch, permettant aux joueurs de découvrir les nouvelles aventures de Link.

: une copie du jeu pour Nintendo Switch, permettant aux joueurs de découvrir les nouvelles aventures de Link. Un recueil d'illustrations : ce livre d'art offre un aperçu des coulisses du développement du jeu, avec des esquisses et illustrations détaillées des personnages, des environnements et des artefacts.

: ce livre d'art offre un aperçu des coulisses du développement du jeu, avec des esquisses et illustrations détaillées des personnages, des environnements et des artefacts. Un SteelBook exclusif : une boîte de rangement en métal qui non seulement protège le jeu, mais est également décorée avec des motifs artistiques liés à l'univers du jeu.

: une boîte de rangement en métal qui non seulement protège le jeu, mais est également décorée avec des motifs artistiques liés à l'univers du jeu. Un poster métallique ICONART : un élément décoratif qui représente des scènes ou des personnages emblématiques du jeu.

: un élément décoratif qui représente des scènes ou des personnages emblématiques du jeu. Un ensemble de quatre pin's : ces pin's, représentant différents symboles et éléments du jeu, sont parfaits pour personnaliser des sacs ou des vêtements et afficher sa passion pour l'univers de Zelda.

Disponibilité et exclusivité

L'édition collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est notoirement difficile à obtenir en raison de sa production limitée et de la grande popularité de la franchise. Les stocks s'épuisent généralement rapidement, rendant chaque mise en vente un événement important pour les fans. Cette édition est disponible à l'achat actuellement mais il va falloir faire très vite.