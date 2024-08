Découvrez un magnifique coffret collector pour les fans de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pour le moment, il est disponible en précommande. Allez-vous craquer ?

Déjà un an que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est sorti. Le jeu de Nintendo a poussé encore plus loin le renouveau opéré par Breath of the Wild, repoussant les limites de la Switch pour une aventure palpitante et épique. Et Big N n'a pas fini de faire plaisir aux fans ! Un collector de toute beauté est encore disponible en précommande, c'est clairement un indispensable.

Le cadeau parfait pour les fans de Zelda Tears of the Kingdom

Depuis le premier opus, la musique occupe une place de choix dans l'univers Zelda. Plusieurs thèmes sont devenus tout bonnement culte. Pour autant, BotW avait mis l'OST en retrait au profit de musiques d'ambiance qui évoluent pendant la progression des joueurs. À l'inverse, TotK a remis la bande-son sur le devant de la scène.

Dès lors, les fans de Zelda TOTK vont craquer pour le coffret collector qui comprend 344 pistes de la bande originale du jeu. Réunie sur 9 CD, l'OST vous transportera en Hyrule pour 11 heures d'écoute au total. Qui plus est, l'édition limitée s'accompagne d'une clé USB à l'effigie de la Mastersword. Vous y retrouverez plusieurs thèmes en haute résolution.

© PlayAsia / Nintendo

Si vous êtes mélomane, ce coffret collector de Zelda Tears of the Kingdom est l'occasion de redécouvrir le thème du Château d'Hyrule, de s'envoler vers le temple du vent ou encore de replonger dans les contrées souterraines. Actuellement proposé en précommande pour 209,99€, le coffret collector sera disponible à partir du 30 août 2024.

On peut dire que Nintendo a décidé de fêter comme il faut le premier anniversaire du jeu. Après avoir récompensé les joueurs de Zelda TOTK, la firme japonaise enchaîne les collectors. D'ailleurs, les fans de Breath of the Wild peuvent encore profiter d'une belle remise sur la statuette de Zelda. Encore un cadeau parfait pour les collectionneurs !