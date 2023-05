Nintendo vient de communiquer les chiffres officiels de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Le jeu enchaîne les records partout dans le monde. C’est historique pour la marque.

Après des années d’attente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est enfin disponible. Depuis plusieurs jours, les joueuses et les joueurs du monde entier explorent une Hyrule transformée usant et abusant de leur créativité pour résoudre les puzzles. Les créations sont tantôt impressionnantes, tantôt farfelues comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Le nom du jeu est sur toutes les lèvres et il ne faisait nul doute que celui qui s’annonce déjà comme la dernière grosse exclusivité Nintendo Switch serait un carton. On était cependant loin de s’imaginer que les chiffres seraient aussi démentiels.

Zelda Tears of the Kingdom enchaîne les records

Zelda Tears of the Kingdom, c’est 10 millions de ventes dans le monde entier en trois jours. Des chiffres impressionnants, qui permettent à la suite de se hisser directement comme le meilleur démarrage dans l’histoire de la série. A titre de comparaison, Elden Ring avait atteint ce chiffre au bout de plusieurs semaines, tandis que Hogwarts Legacy avait cumulé 12 millions de ventes sur PS5, Xbox Series et PC en deux semaines. Un succès absolu partout, l’exclusivité Switch s’étant même écoulée à plus de 500 000 exemplaires en France. Il ne manquait plus que les chiffres du Japon et des États-Unis pour voir quelle serait la teneur du phénomène, et l’engouement est encore une fois des plus impressionnants.

Sur ces 10 millions de ventes, 4 millions proviennent des États-Unis, ce qui en fait le meilleur démarrage sur Nintendo Switch et pour n’importe quelle console de la marque sur ce territoire. Au Japon, Zelda Tears of the Kingdom s’est vendu à 2,24 millions d’unités pendant le même laps de temps. Une performance qui force encore le respect et qui se place au même niveau que Pokemon Scarlet & Violet, faisant aussi de lui le meilleur lancement pour un jeu Nintendo et le plus gros lancement pour une exclusivité console de tous les temps. Les records s'enchaînent pour Zelda TOTK et on risque de ne pas être au bout de nos surprises. « Merci à toutes celles et ceux qui accompagnent Link dans sa nouvelle aventure ! », a remercié Nintendo dans son communiqué de presse.

Un succès amplement mérité qui matérialise l’engouement des joueurs tout au long de ces derniers mois. En France, il faudra s’attendre à des ruptures de stock chez les différents revendeurs d’ici les prochains jours et tout au long du mois. Nintendo fait son maximum mais il faut s'attendre à des difficultés », avait expliqué Charlotte Massicault directrice gaming de la Fnac.