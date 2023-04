Il fallait s’y attendre, Nintendo réagit aux leaks de Zelda Tears of the Kingdom qui ont été diffusés il y a quelques mois. La branche américaine part à la chasse aux responsables.

Nintendo en a gros. Zelda Tears of the Kingdom a fréquemment fait l’objet de leaks au cours de ces derniers mois. Si l’éditeur a fermé les yeux sur la grande révélation de son nom ou sur les annonces prématurées des Nintendo Direct lui étant consacré, l’entreprise japonaise a du mal à avaler qu’une très grande partie de l’artbook officiel se soit retrouvée sur la Toile il y a des semaines de cela.

Nintendo part à la chasse aux leaks Zelda Tears of the Kingdom

Rappelez-vous, fin février, la quasi-intégralité de l’ouvrage s’était retrouvée sur Reddit laissant entrevoir par exemple le design des personnages principaux et secondaires en détails ainsi que des environnements et une partie du bestiaire. Un leak colossal comme on en voit rarement du côté de Nintendo et la pilule n’est pas passée. Le site TorrenFreak rapporte en effet que la firme nippone est aux trousses du responsable de cette fuite. Nintendo aurait alors lancé une procédure pour retrouver l’individu qui a initialement partagé ce leak de l’artbook de Zelda Tears of the Kingdom. L’éditeur ne s’arrête pas uniquement au célèbre site pirate, mais ferait également pression du côté de Discord.

Plusieurs réclamations pour atteinte aux droits d’auteur ont été envoyées directement aux équipes de la firme américaine. Elles auraient alors réagit en huit minutes chrono pour faire retirer les liens partagés sur le serveur « Tears of the Kingdom Official Discord ». Ce n’était visiblement que la première étape puisque TorrentFreak explique que Nintendo serait revenu à la charge 10 heures plus tard en demandant purement et simplement la surpression du serveur Discord en question. Selon le site, plusieurs membres du chan continuaient en effet de diffuser les leaks de l’artbook Zelda Tears of the Kingdom, l’éditeur ayant formellement identité les quatre individus « chargés » de diffuser les liens en MP. La mention « officiel » dans le nom a également du mal à passer auprès du géant japonais.

Discord bientôt forcé à dévoiler l'identité du leaker ?

La plateforme de messagerie instantanée a alors invité Nintendo à porter directement plainte et l’éditeur japonais ne s’est pas fait attendre. La branche américaine a déposé une demande d’assignation de réclamation pour atteinte aux droits d'auteur auprès de la justice californienne ce mardi 4 avril. Dans son viseur, un membre en particulier du fameux serveur Discord que l’entreprise estime être l’individu à l’origine des leaks Zelda Tears of the Kingdom. Dans sa demande, Nintendo veut forcer l’entreprise américaine à dévoiler le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de la personne de la personne en question.

Ce n’est finalement pas tant une surprise lorsque l’on connaît la politique de Nintendo en matière de leak. Fort heureusement, l’artbook n’avait pas dévoilé à l'avance les plus belles surprises de Zelda Tears of the Kingdom, à commencer par les nouveaux pouvoirs de Link qui offriront encore plus de liberté aux joueurs. Rendez-vous le 12 mai prochain pour retourner à Hyrule et découvrir les nouvelles mécaniques de gameplay récemment dévoilées.