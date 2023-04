Des fans se sont amusés à reconstruire The Legends of Zelda Tears of the Kingdom grâce à la dernière bande-annonce. Il n'en fallait pas plus pour faire grimper l'impatience des joueurs.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a enfin fait les présentations. Après de longs mois de silence, d’images énigmatiques et de teasing, Nintendo a enfin dévoilé une partie des nouveautés de gameplay. Les joueurs rêvent déjà des créations les plus folles qu’ils pourront faire grâce aux nouvelles capacités. D’autres quant à eux se demandent à quel point la carte sera plus grande maintenant que Link pourra également parcourir les airs. On a désormais une petite idée de ce que donnera la map de la prochaine grosse exclusivité Nintendo Switch.

Premier aperçu de la carte de Zelda Tears of the Kingdom

Les fans les plus acharnés récidivent. Depuis l’annonce de Zelda Tears of the Kingdom, une partie de la communauté passionnée décrypte chaque petite image ou bande-annonce à la recherche d’indices ou de nouveautés. La longue présentation de la suite a permis d’avoir un aperçu plus concret du jeu, de ses mécaniques, mais aussi de ses environnements. Il n’en fallait pas plus pour que certains joueurs s’amusent à reconstituer une partie de la carte en prenant comme référence la map de Zelda BOTW. Une première ébauche possible grâce à la mini-carte qui s’affiche brièvement à plusieurs reprises dans la dernière vidéo gameplay de Zelda Tears of the Kingdom. Les temps forts de la démo y sont même annotés pour que l'on puisse s'y retrouver plus facilement.

A partir de là, il leur a été facile de localiser avec précision l’emplacement des îles célestes montrées et le situer par rapport au terrain de jeu de l’épisode précédent. Et autant dire que la map de Zelda Tears of the Kingdom n'annonce pas pour le moins impressionnante. L’île céleste montrée ne serait alors qu’un petit morceau d’un monde encore plus vaste qu’espéré. Comme l’ont noté plusieurs utilisateurs, seule une portion d’une île céleste a été explorée lors de la démo, laissant penser qu’elle sera encore plus grande que ce qui est affiché sur la carte.

Encore plus de libertés dans Zelda TOK

Si l’on se fie à l’échelle, il se pourrait alors qu’une seule de ces îles célestes soit aussi vaste que le Grand Plateau de Zelda BOTW. Plusieurs fans sont même persuadés que le terrain de jeu sera encore plus étendu, beaucoup continuant de spéculer qu'il y aura également un énorme complexe de grottes souterraines sous Hyrule. Est-ce qu'ils ont raison ? On le saura bien assez vite, mais Eiji Aonuma, le producteur du jeu, avait déclaré que la carte serait sensiblement similaire, bien qu'elle ait changé de bien des façons.

« Dans Zelda Tears of the Kingdom, l’imagination et la liberté des joueurs sera enrichie par un nouveau gameplay qui apportera des changements au monde du jeu », avait-il également déclaré. Il n’avait visiblement pas menti lorsque l'on voit les possibilités aperçues dans le démo. Les joueurs n'auront plus attendre très longtemps avant de découvrir la carte de Zelda Tears of the Kingdom par eux-mêmes et essayer les combinaisons de pouvoirs les plus folles. Le rendez-vous est toujours fixé au 12 mai 2023. Une Nintendo Switch OLED collector de Zelda TOK sera également disponible le 28 avril. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander chez une grande partie des revendeurs.