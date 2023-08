Nouvelle semaine, nouveaux cadeaux pour les joueurs et fans de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom abonnés au Nintendo Switch Online. Voici le programme pour les prochains jours.

Zelda Tears of the Kingdom a été détrôné. Depuis son lancement, l’exclusivité Nintendo Switch aux quelque 18 millions de copies vendues campait fièrement à la première place des jeux les mieux notés sur Metacritic. C’était sans compter sur le tour de force de Larian Studios avec Baldur’s Gate 3, véritable raz-de-marée de cet été. Le CRPG est devenu le jeu le mieux noté de l’histoire sur OpenCritic, mais Zelda TOTK a un autre défi de taille à remporter : battre son prédécesseur. Il s’en rapproche doucement et sûrement, mais la bataille n’est pas encore gagnée. Peut-être que la sortie du DLC mentionné à plusieurs reprises sur le site Internet viendra lui donner un coup de pouce. En attendant, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent profiter de nouveaux cadeaux.

Deuxième vague d'avatars de Zelda Tears of the Kingdom

Encore du beau contenu pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Régulièrement, Big N propose aux membres de son service quelques à-côtés bienvenus. On pense notamment au programme des « jeux à l’essai », qui permettent de tester pendant une semaine une production donnée. Ce mois-ci la firme japonaise misera sur trois titres orientés multijoueurs encore non annoncés à l’occasion de son festival dédié aux expériences coopératives. Depuis de longues années maintenant, l’éditeur permet aussi aux joueurs de personnaliser leurs avatars comme bon leur semble grâce à des icônes, cadre et fonds. Ils sont déployées temporairement par vagues chaque semaine, et leur disponibilité est limitée dans le temps. Alors que Zelda Tears of the Kingdom disponible depuis trois mois maintenant, Nintendo met les petits plats dans les grands pour ses fans. Il propose donc de nouveaux avatars avec des personnages qui étaient indisponibles à la sortie du jeu.

Zelda TOTK est donc à l’honneur pendant tout cet été. Ce seront au total cinq vagues de nouvelles icônes qui seront déployées, à raison d’une par semaine, toutes dépeignant différents personnages principaux, secondaires et divers peuples. La seconde est donc désormais disponible et elle met en avant Babil, Teba… et une pomme de pin. On rappelle que chacun de ces avatars nécessitent 10 petits points platine.

Ce second set sera disponible jusqu’au 18 août 2023. Pour les intéressés voici le programme complet pour Zelda Tears of the Kingdom :