Nintendo régale une nouvelle fois les fans de Zelda Tears of the Kingdom avec de beaux cadeaux gratuits pour les abonnés. L'offre ne va pas durer, alors récupérez-les vite.

Avec toutes les grosses sorties qui s'enchaînent ces dernières semaines, on oublierait presque que Zelda Tears of the Kingdom a été l'un des phénomènes de l'année. Pourtant, le bijou de Nintendo paru en mai fait bien partie des titres phares de 2023 et il continue d'occuper les joueurs avec son monde ouvert très généreux. Et Big N fait toujours des pieds et des mains pour régaler sa communauté. L'éditeur continue sur sa lancée avec un chouette cadeau à récupérer gratuitement, mais tout le monde n'y a pas le droit.

Nouveaux cadeaux pour les fans Zelda Tears of the Kingdom

Depuis le début du mois d'août, Nintendo offre régulièrement des icônes de Zelda Tears of the Kingdom aux abonnés Nintendo Switch Online. Après les quatre premières vagues, voici la cinquième et dernière fournée qui fait son arrivée. Attention, car les icônes sont disponibles jusqu'au 7 septembre à 17h59, il ne faut donc pas traîner pour espérer modifier votre avatar avec un élément iconique de Zelda TOTK. Cet ultime set met notamment en valeur la princesse Zelda, un Yunobo normal comme masqué ou encore la célèbre Master Sword de Link.

Même si ces récompenses sont gratuites, il faudra quand même débourser 10 points platine pour débloquer une icône, ce qui reste vraiment raisonnable. Malheureusement, il n'est pas possible de récupérer le contenu des vagues que vous avez ratées. Big N propose néanmoins une séance de rattrapage en fin d'année avec l'ensemble des licences, mais il n'est pas certains que tous les avatars de Zelda reviennent.

Même des mois après la sortie de Zelda TOTK, Nintendo continue de bichonner sa communauté et on le comprend bien quand on voit que le titre s'est écoulé à 18,5 millions d'exemplaires dans le monde. Précisons que le Nintendo Switch Online propose régulièrement des récompenses pour les jeux cultes de la console, alors restez à l'affût.