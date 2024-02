En ce moment, les fans de Zelda Tears of The Kingdom pourront profiter de quelques présents de la part de Big N. Il faudra cependant être abonné au Nintendo Switch Online pour les récupérer.

Zelda Tears of The Kingdom a été sans aucun doute l’un des jeux les plus importants de l’année 2023. Il a même été nominé à 5 reprises aux Game Awards dont la catégorie du meilleur jeu de l’année. Il y remportera le prix du meilleur jeu d’action aventure devant de gros titres comme Marvel’s Spider-Man 2 ou Resident Evil 4. Avec 10 millions de copies écoulées en seulement trois jours et d’excellentes et unanimes notes de la presse, le jeu a conquis son public. La popularité du soft ne diminue pas et en ce moment Nintendo fait plaisir aux fans avec quelques petits cadeaux.

Des icônes inédites à l'effigie de Zelda Tears of The Kingdom

Bien que le jeu soit sorti déjà il y a un moment et qu’aucune suite dans cet univers ne soit prévue, Nintendo continue de surfer sur le phénomène ! Pour ce faire, Big N met à disposition de toutes nouvelles icônes représentant les personnages de Zelda Tears of The Kingdom pour les membres du Nintendo Switch Online. On retrouve cette fois-ci une nouvelle image de Link, mais aussi de Ganondorf et de Koga. Plusieurs créatures du bestiaire ont aussi le droit à leur illustration. Ce n’est pas tout, de nouveaux cadres et de nouveaux fonds sont aussi disponibles. Ils sont compatibles avec vos autres avatars TOTK précédemment récupérés.

Pour ce qui est du coût, c’est toujours 150 points platine comme d’habitude. Attention, il ne vous reste plus qu’au 16 février pour les récupérer! Cependant, pas de panique, Nintendo remet à disposition régulièrement ces petits avatars. La rotation de la boutique s’effectue tous les vendredis ! Dans quelques jours, les avatars Zelda Tears of The Kingdom devraient laisser la place à ceux de Mario Vs. Donkey Kong.

Les points platine nécessaires pour acheter ces avatars peuvent être obtenus par le biais de missions. Ces dernières peuvent être réalisées dans les jeux mobiles Nintendo. À savoir Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et Animal Crossing. Cependant, si vous ne jouez à aucun de ces jeux, vous pouvez toujours vous en procurer une petite quantité en vous abonnant à la newsletter ou en associant votre compte Nintendo à d’autres plateformes.