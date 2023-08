Nintendo continue de régaler les fans de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pas de DLC à l’horizon pour le moment, mais des cadeaux à la pelle pour les abonnés.

Zelda Tears of the Kingdom est bien parti pour être le jeu le plus vendu de l’histoire de la licence. Son lancement tonitruant témoignait déjà de son succès avec quelque 10 millions de ventes comptabilisées dans le monde entier en seulement trois jours. Un peu plus de trois mois plus tard, le RPG enregistre 8 millions de ventes de plus, se rapprochant doucement et sûrement des ventes totales de son aîné. Si vous faites partie des conquis, Nintendo a encore de jolis cadeaux pour vous. Du moins si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online.

Nouveaux avatars de Zelda Tears of the Kingdom

Trois mois après sa sortie, nombreux sont les joueurs et les joueuses qui continuent d’arpenter les terres et le ciel d’Hyrule. Les créations plus folles les unes que les autres continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux et si le phénomène s’est un peu estompé au profit des dernières sorties, il n’est pas prêt de s’arrêter. La communauté attend patiemment une annonce du fameux DLC mentionné sur la page officielle du site, mais il faudra sans doute patienter encore quelques mois avant que Nintendo ne se décide enfin à le dévoiler. En attendant, le géant japonais permet aux fans de Zelda TOTK abonnés au Nintendo Switch Online de mettre la main sur de nouveaux avatars à l’image du jeu.

Le dernier succès de la Nintendo Switch est à l’honneur pendant cinq semaines. Au programme, 5 vagues qui seront déployées chaque vendredi, soit du 3 août au 7 septembre. Elles dépeindront divers personnages de Zelda Tears of the Kingdom et différents peuples. Les hostilités débutent avec les Hyliens et Sheikah avec des avatars de Zelda et de Pru'Ha. Chacune de ces icônes nécessite seulement 10 points platine. Voici le programme complet :