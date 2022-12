Zelda perd l’une de ses figures emblématiques qui a choisi de quitter Nintendo pour aller travailler sur un concurrent de Tears of the Kingdom.

Fraîchement annoncé, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est attendu de pied ferme par une armée de fans impatients. Après avoir hissé Zelda Breath to the Wild au rang de jeu culte, voire légendaire pour certains, Nintendo doit tout donner pour ne pas décevoir avec le nouvel épisode. Malheureusement, la licence vient de perdre l’un de ses vétérans qui est parti travailler chez la concurrence.

Zelda perd l'un de ses développeurs

La nouvelle nous vient de Serkan Toto, PDG du cabinet de conseil japonais Katan Games qui nous informe que Kentaro Tominaga a rejoint le studio chinois Papergames pour travailler sur un open world relativement proche des récents Zelda.

Si la nouvelle est surprenante, c’est surtout que Kentaro Tominaga a pratiquement fait toute sa carrière sur la licence phare de Nintendo. Dès 2002, l’homme a commencé à travailler sur Zelda The Wind Waker avant de suivre la série jusqu’à Breath of The Wild en 2017.

Désormais donc, le vétéran serait à la tâche sur Infinity Nikki, un RPG action/aventure très coloré pour le studio Papergames.

Infinity Nikki, un concurrent sérieux venu de Chine ?

Jusqu'ici, la licence Nikki est surtout connue pour ses jeux mobiles, plutôt appréciés en Chine, et devrait donc nous revenir sous la forme d’un RPG en monde ouvert bien plus ambitieux. Le titre est attendu sur PC, PS5, PS4 et mobile à une date encore inconnu à ce jour.

Si la direction artistique du jeu n’a rien de comparable à celle de Zelda, beaucoup de fans ont déjà fait le rapprochement avec la série de Nintendo, notamment à cause de ses couleurs chatoyantes, son univers visiblement énorme et sa liberté de mouvement. Alors, oui, certains ont tendance à tout rapporter, et/ou comparer, à Zelda Breath of The Wild pour un oui ou pour un non. Mais avec un ancien de la franchise qui débarque sur le jeu, on peut désormais leur accorder.