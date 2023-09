Zelda Tears of The Kingdom est un véritable trésor pour les amateurs d'aventure et d'exploration. Cependant, la curiosité et la persévérance peuvent parfois être récompensées de manière inattendue.

Des mois après, les jeux peuvent encore nous réserver des surprises. C'est ainsi que les joueurs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont découvert un coffre encore jamais vu, mais dont la récompense s'est avérée moins satisfaisante qu'espéré.

Une découverte dans Zelda : Tears of the Kingdom qui déçoit

Un fan a partagé sur le subreddit dédié au jeu la découverte d'un nouveau coffre au trésor dans Zelda Tears of the Kingdom. Situé dans la bibliothèque du château d'Hyrule, le coffre a été révélé en allumant toutes les torches de la salle, tâche plutôt aisée avec des flèches enflammées ou une torche. Dans d'autres jeux, une telle mécanique pourrait débloquer un exploit, mais pas chez Nintendo.

Afin de vérifier cette astuce, un autre Redditor a testé la découverte et confirmé que la récompense n'était que de 300 Rubis. "300 rubis...", commente un utilisateur sous le post Reddit, tandis qu'un autre ajoute : "Tout ça pour ça, vraiment ?". En réponse, l'auteur du post souligne que cette récompense est utile pour les runs nécessitant de l'argent pour acheter des armures. Notons que ce joueur dispose déjà de plus de 50 000 Rubis, il n'est donc pas vraiment en manque d'argent. Néanmoins, les joueurs déplorent l'absence d'un loot véritablement intéressant.

Certains espéraient trouver un Opal, estimation assez juste du contenu moyen des coffres dans Tears of the Kingdom. Malgré la déception, cette découverte continue de nourrir la passion des joueurs pour le jeu, alimentant les discussions sur divers forums. C'est beau le jeu vidéo, non ?

À quoi s'attendre pour la suite ?

En mai dernier, Eiji Aonuma de Nintendo, créateur principal de Zelda, a évoqué dans une interview pour Vanity Fair la possibilité d'un changement de rôle pour la princesse Zelda. Il suggère qu'elle pourrait être mise en avant si cela sert le gameplay, soulignant que la priorité reste ce dernier. L'évolution du rôle de Zelda dépendra donc de la direction prise par l'expérience de jeu. De plus, Aonuma a discuté de l'évolution potentielle de Ganondorf lors d'un entretien avec le New York Times. Même si il y a peu de chance qu'il soit jouable, son caractère pourrait être approfondi dans les futurs titres. Pour l'instant, Nintendo explore différentes idées pour la suite. Tout viendra en temps voulu...