Les amateurs de la saga The Legend of Zelda ont de quoi se réjouir, car la bande originale de Zelda: Tears of the Kingdom sera bientôt mise en vente au Japon. Selon des informations récemment divulguées, cette sortie est prévue pour la fin juillet. Le label japonais Columbia sera chargé de la publication de l'album, qui sera disponible en versions standard et édition limitée.

Zelda dans vos oreilles

Cette annonce est attendue pour coïncider avec le premier anniversaire du jeu le 12 mai, un moment clé que Nintendo a déjà utilisé pour promouvoir des produits dérivés, comme ce fut le cas en 2018 pour la bande originale de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. On peut s'attendre à ce que de plus amples détails sur le contenu de l'édition limitée soient révélés lors de cette annonce officielle. Nous n'avons pas encore d'informations sur une version en Occident, notamment en Europe et en France. Cependant, pour le premier jeu, cela avait fini par arriver, évitant ainsi la gestion laborieuse d'un import souvent coûteux en temps et surtout... en argent !

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un titre phare pour la console Nintendo Switch, continuant à attirer les joueurs avec son monde riche et ses aventures captivantes. La disponibilité de sa bande originale enrichira sans doute l'expérience des fans, leur permettant de revivre l'atmosphère unique du jeu à travers sa musique.

Manaka Kataoka, qui était déjà la compositrice principale du premier volet, prend maintenant la tête, se détachant ainsi de l'ombre de Koji Kondo. Et il faut bien admettre qu'elle a réalisé un travail assez admirable dans ce nouvel épisode. De quoi envoûter votre âme et attendrir vos oreilles. Ou peut-être l'inverse, on ne sait plus.