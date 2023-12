Zelda Tears of the Kingdom, c'est l'un des plus gros hits de cette année 2023 riche en belles sorties. Tout comme Breath of the Wild, il s'inscrit dans la nouvelle lignée des jeux de la franchise, qui s'éloigne du style de leurs aînés. D'ailleurs, il y a des joueurs qui aimeraient bien revenir à une formule plus « classique », c'est-à-dire à l'ancienne. Est-ce que ça va arriver ? On a la réponse, et ça risque d'en décevoir plus d'un.

Zelda a tourné la page

Eiji Aonuma, le producteur du dernier jeu de la série en date, a pris part à une interview pour IGN. Il a notamment parlé de la direction qu'a prise la licence, et il est revenu sur l'envie de certains fans de revoir un Zelda comme ceux de l'époque. Pour lui, c'est la nostalgie qui parle, mais pas que. Ce qu'il a dit à nos confrères américains ne va pas sans doute pas réjouir tout le monde. Mais c'est comme ça, le regard de Nintendo est de toute évidence tourné vers l'avenir.

C’est intéressant quand j’entends les gens dire [ils veulent plus de Zelda linéaire] parce que je me demande : « pourquoi voulez-vous revenir à un type de jeu où vous êtes plus limité ou plus restreint dans la façon dont vous pouvez jouer ? ». Mais je comprends ce désir que nous avons pour la nostalgie. Je peux donc aussi le comprendre en le regardant sous cet angle. ».

En bref, il ne faut pas espérer revoir de sitôt un Zelda plus linéaire. Notre homme a également mentionné les donjons de Tears of the Kingdom. Ils voulaient qu'ils soient « plus denses » et plus complexes dans le design. Aonuma nous fait alors bien comprendre que le studio est à l'écoute de la communauté, et qu'il n'hésite pas à apporter des retouches s'il le faut, comme avec ces fameux donjons. En tout cas, pour le futur de la licence, il faut visiblement s'attendre à de gros changements.

Une suite sans Link aux commandes ?

Et justement, qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Actuellement, c'est difficile de le savoir. Cependant, on n'est pas à l'abri d'incarner la princesse Zelda, et personne d'autre. En temps normal, et hormis des exceptions comme Spirit Tracks ou Hyrule Warriors, on joue Link. Mais est-ce qu'elle finira par avoir le devant de la scène dans une nouvelle itération ? Eiji Aonuma a aussi apporté un peu de lumière sur le sujet, et ça s'annonce bien.