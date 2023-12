Le producteur de Zelda Tears of the Kingdom a pris part à une interview dans laquelle il a fait une déclaration surprenante. Elle pourrait symboliser un gros changement pour la suite de la licence.

Le succès de Zelda : Tears of the Kingdom n'est plus à prouver. En un mois et demi, il avait réussi à écouler plus de 20 millions d'unités dans le monde entier. En ce moment, on est en plein dans la période des fêtes de Noël, et il va sans dire que le jeu va sûrement se retrouver sous de nombreux sapins. Au vu d'une telle popularité, à quoi peut-on s'attendre pour le futur de la licence ? Eh bien, visiblement, à un potentiel énorme changement au niveau du personnage jouable.

Après Link, place à Zelda ?

Même si son nom est sur la jaquette, en vérité, on n'incarne pas la princesse Zelda dans Tears of the Kingdom. On retrouve le même schéma dans la plupart des jeux de la série, à quelques exceptions près comme Spirit Tracks ou Hyrule Warriors. Toutefois, ce n'était pas de la manière attendue par certaines personnes. Mais alors, va-t-elle finir par avoir le devant de la scène dans une nouvelle itération de la franchise ? C'est ce que nos confrères chez IGN ont demandé à Eiji Aonuma, le producteur du dernier opus en date. Voici ce qu'il a répondu :

Oui, c’est intéressant quand on pense au nom de la série, The Legend of Zelda, alors que Link est toujours le personnage principal. Et Link a été le personnage principal, et Zelda a toujours été impliqué, et ils ont une relation et leurs propres règles dans chacun des jeux. Mais c’est vrai, je pense qu’il y a toujours de la place pour penser à ce genre de chose et au rôle de Zelda. Et il pourrait y avoir la possibilité de faire quelque chose comme ça dans le futur. Eiji Aonuma

Il a également fini par rajouter « Peut-être, peut-être ». Bon, ce n'est pas une réponse claire, et on voit qu'il n'en sait pas vraiment plus que nous (ou qu'il ne nous dit pas tout). Néanmoins, il semble ouvert à la possibilité de rendre Zelda jouable dans l'un des prochains jeux de la licence. Et comme toujours, la communauté sera probablement divisée sur ce choix. Cette fois, on ne la jouerait pas comme dans Hyrule Warriors par exemple, ou du moins, c'est ce qu'on imagine. Est-ce qu'elle sera au cœur d'une suite directe pour TOTK ? La réponse est non, puisqu'il n'y en aura pas.

Pas de suite à Tears of the Kingdom ?

En effet, il y a peu, Eiji Aonuma a également été interrogé par Game Informer sur une suite à Tears of the Kingdom. Malheureusement, il va falloir faire une croix sur l'idée. Un nouveau jeu Zelda verra bien le jour, et il pourrait amener de gros changements dans la formule. Selon des rumeurs, on pourrait avoir affaire à une nouvelle époque, voire à une temporalité différente.

Rires) Eh bien... ce serait la suite d'une suite, ce qui serait un peu fou quand on y pense. Comme je l'ai déjà dit par le passé, avec Zelda Tears of the Kingdom, notre objectif était de tirer parti du monde que nous avions créé avec Breath of the Wild. Et nous voulions réellement exploiter toutes les possibilités offertes dans ce monde. Il s'agit en quelque sorte d'une apothéose. De la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. Donc en l'occurrence, je ne pense pas que nous ferons une suite directe avec le monde que nous avons créé. Eiji Aonuma

Si vous avez suivi l'actualité autour de Zelda de près, ça ne va pas apparaître comme une grande surprise. Le producteur et le le réalisateur Hidemaro Fujibayashi avaient récemment tenus des propos similaires. Il ne faut pas non plus s'attendre à un DLC ou une extension, puisque Nintendo est passé à autre chose. « Nous n’avons pas l’intention de sortir du contenu supplémentaire cette fois-ci, parce que nous avons l’impression d’avoir fait tout ce que nous pouvions avec le monde de ce jeu et la façon de jouer dedans ».