Zelda : Tears of the Kingdom est le dernier épisode de la saga culte de Nintendo. La suite de Breath of the Wild avait beaucoup de pression sur les épaules tant son aîné avait marqué les joueurs et même plus largement l'histoire du jeu vidéo. TOTK a relevé le défi de se montrer à la hauteur des attentes du public et ses ventes absolument folles témoignent de son succès. Et si désormais Zelda est une licence ultra lucrative, elle n'a pourtant pas accouché que de jeux exceptionnels, loin de là...

La suite spirituelle d'un jeu Zelda arrive, mais...

La CD-i, ça ne vous dit rien ? On comprend. La console développée par Philipps parue en 1991 aux Etats-Unis fut un véritable échec commercial, et ce, malgré son lecteur multimédia embarqué. La console a tout de même accueilli trois jeux Zelda... considérés comme les plus mauvais de l'histoire de la série. Link : The Faces of Evil, Zelda : The Wand of Gamelon et Zelda's Aventure ont tous les trois été tancés pour leur gameplay catastrophique, le dernier d'entre eux subissant les plus vives critiques à cause de ses cinématiques en live-action totalement risibles. Et bien malgré cela, la trilogie va bien avoir une suite spirituelle ! Mais elle ne viendra pas de chez Nintendo. L'éditeur Limited Run Games vient d'annoncer la sortie d'Arzette : The Jewel of Faramore pour cette année.

Comme l'entreprise le précise, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une suite spirituelle du dernier épisode en date, Zelda's Adventure. Le jeu est développé par Seedy Eye Software, studio derrière lequel se cache le développeur nommé Seth Fulkerson alias Dopply. Arzette est son tout premier jeu, mais il s'est déjà illustré avec un projet réalisé sur GameMaker par le passé. Après cette annonce accompagnée d'un premier trailer, le créateur promet de donner plus d'informations sur Arzette : The Jewel of Faramore dans les prochaines semaines sur le compte Twitter officiel du titre.

Zelda : The Wand of Gamelon

L'artiste de la trilogie CD-i sur le coup

Le premier trailer du jeu d'aventure reprend donc l'esthétique des jeux dont il s'inspire, ce qui donne un rendu un peu déroutant, mais particulièrement marqué. Cela devrait faire son petit effet auprès des plus nostalgiques. En tout cas, on comprend que cette épopée particulièrement surprenante soit fidèle à la trilogie Zelda de l'époque sur le plan graphique puisque Rob Dunlavey, l'artiste qui a travaillé sur Link : The Faces of Evil et Zelda : The Wand of Gamelon a apporté sa contribution à ce projet assez fou.

Durant l'aventure, les joueurs contrôleront Arzette, qui devra éliminer un certain Daimur, le roi qui fait régner la terreur sur le Royaume de Faramore. La bonne nouvelle, c'est que tous les joueurs pourront en profiter étant donné que le jeu d'aventure doit sortir sur PlayStation, Xbox Nintendo Switch et PC. En plus de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, voilà un autre titre à se mettre sous la dent pour les fans, même si évidemment, il s'agit d'un projet d'une envergure bien moindre que TOTK.